Placé sous le parrainage du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, la 3ème édition de la Semaine Malienne des Energies Renouvelables ( SemR) va se tenir du 29 février au 02 mars 2024 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Animée sous le thème « Promouvoir les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables au Mali : Plan d’investissement REI-CIF », l’événement annonce un riche programme en faveur de la promotion des énergies renouvelables.

Organisée par le Ministère de l’ Energie et de l’ Eau à travers l’ Agence des Energies Renouvelables du Mali ( AER-Mali) en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds d’investissement Climat ( CIF), la 3ème édition de la Semaine Malienne des Energies Renouvelables ( SemR) a pour objectif de promouvoir l’engagement du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers en faveur des investissements dans le secteur des énergies renouvelables ( EnR) au Mali.

En prélude à l’événement qui doit s’ouvrir le 29 février au CICB, ses organisateurs ont animé une conférence de presse le samedi 24 février 2024 dans les locaux de l’Agence des Energies renouvelables du Mali (AER –Mali) afin d’édifier le public sur les objectifs de la semaine et par la même occasion décliner le programme .

Les conférenciers du jour étaient le DG par intérim de l’ Agence des Energies renouvelables du Mali (AER –Mali), celui de l’ Agence malienne pour le développement de l’ énergie (AMADER) ainsi que les représentants de l’ ANADEB et de la FENEM.

Rappelant le succès des précédentes édition (2019 et 2021), les conférenciers indiquent que l’ édition 2024 de la SemR prévoit un riche programme en faveur de la promotion des énergies renouvelables. Plus de 600 participants y sont attendus, en plus de 50 stands d’expositions nationaux et étrangers.

La SemR va réunir des décideurs, des industriels ainsi que des investisseurs, elle est un cadre d’ échange, de partage d’informations, et de réflexions. Six secteurs seront présents au rendez-vous avec des possibilités d’investissement dans le solaire, la biomasse, le biocarburant, l’éolien, l’efficience énergétique et la micro-hydroélectricité.

Et comme déclaré par Amadou Sidibé de l’ AMADER et ses collègues, la SemR est un tremplin de promotion du développement énergétique durable et la mise à échelle des EnR au Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

