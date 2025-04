Coup d’envoi le 25 mars dernier des travaux d’installation d’un système photovoltaïque au Centre de Santé communautaire de Sibiribougou par le Directeur général de la Banque nationale de développement agricole (BNDA) Badra Alou Coulibaly en présence du Représentant de la Délégation spéciale de la Mairie de la Commune IV, Ibrahim Traoré et des membres du Bureau de l’Association de santé communauté.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), la banque verte a décidé de financer ce projet d’un coût de près de 15 millions de franc CFA. Appui fort bien apprécié par les habitants du quartier selon leur chef, Soungalo Traoré, dans son mot de bienvenue.

Selon le Directeur technique du Cscom de Sibiribougou, Dr Oumar Konaté, l’installation de ce système photovoltaïque, améliorera la qualité des prestations de services de santé. Il en a pris l’engagement non sans remercier la BNDA d’avoir répondu avec promptitude à la demande de l’Asaco. Dr Konaté a exprimé sa gratitude à l’ensemble du personnel du centre de santé. Selon lui, le personnel médical reste reconnaissant aux membres du bureau de l’Asaco, toujours engagés à résoudre des problèmes locaux. Le Directeur technique du Cscom a formulé des doléances notamment la construction d’un logement pour le médecin et d’une salle de pansement et d’injection.

Aux dires d’Issa Kéita, membre du Conseil d’administration de l’Asaco, la BNDA a enlevé une grosse épine de leur pied. «On a acheté deux groupes électrogènes sur fonds propres. Chaque mois, on met 600 000 FCFA dans l’achat du carburant soit 7 200 000 FCFA par an. Ces difficultés nous ont conduits à solliciter un appui à la BNDA en soumettant un projet d’une valeur de près de 15 millions. Malgré la crise, la BNDA a décidé de financer notre projet. C’est un acte de générosité de la part de la BNDA», a-t-il expliqué. Issa Kéita a fait savoir que l’entreprise AirCom en charge de la réalisation des travaux a été sélectionnée à l’issue d’une procédure rigoureuse.

Indépendance énergétique, économies sur ses charges

Pour le Directeur général de la Bnda, Badra Alou Coulibaly, cette cérémonie est certes modeste mais pleine de significations. « Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) de la Banque nationale de développement agricole», a-t-il déclaré. Fidèle à son statut de banque responsable la plus dynamique, a précisé Badra Alou Coulibaly, la BNDA a décidé de répondre favorablement à la démarche du Centre de Santé communautaire de Sibiribougou de le doter d’un système photovoltaïque. «Nous osons espérer que ce système photovoltaïque qui sera très bientôt disponible va enlever une grosse épine du pied du personnel médical, du comité de gestion mais surtout des patients qui seront internés dans le centre de santé communauté de Sibiribougou. Il aidera, à coup sûr, le Centre à jouir, entre autres, d’une indépendance énergétique et de réaliser des économies sur ses charges», a souligné le Directeur général de la BNDA.

Badra Alou Coulibaly a souhaité plein succès aux travaux d’installation tout en nourrissant l’espoir d’être sur ces mêmes lieux très prochainement pour la réception du système photovoltaïque. Le Président de la Commission Santé de la Délégation spéciale de la Mairie de la Commune IV du District de Bamako, Ibrahim Traoré, a exprimé toute sa gratitude au Directeur général de la Bnda pour son engagement et sa vision éclairée en faveur du développement de notre communauté. «Votre leadership et votre sens du progrès ont permis à la BNDA de jouer un rôle- clé dans le soutien aux initiatives locales, notamment dans les secteurs essentiels tels que la santé, l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Grâce à votre appui, des projets d’envergure voient le jour, apportant des solutions concrètes aux défis que nous rencontrons au quotidien».

L’équipe de la Délégation spéciale, a rassuré Ibrahim Traoré, soutient cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du développement. Il a salué l’engagement du Directeur général de la Bnda en faveur du développement durable et de l’innovation pour une commune plus résiliente et prospère. «Votre accompagnement est une source d’inspiration et un levier essentiel pour la mise en œuvre de projets bénéfiques à l’ensemble de notre population».

Doté d’une capacité de stockage de 45 kwh, ce système photovoltaïque sera réalisé dans un délai d’un mois par l’entreprise AirCOM.

