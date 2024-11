Solidarité : Organisation Maroc-Afrique culture et développement offre des vivres aux femmes fistuleuses du Point G

Les responsables de l’Organisation Maroc-Afrique culture et développement et l’ONG Mali-développement donnent du sourire aux femmes fistuleuses du centre Oasis de l’hôpital universitaire du Point G. Le week-end passé, les deux organisations ont manifesté leur élan de solidarité à ces femmes en leur offrant des vivres pour qu’elles puissent supporter les charges pendant leur période de convalescence. « Nous avons offert deux tonnes et demie de vivres », a déclaré la présidente de OMA et Mali Développement, Niakalé Mariam Diané, ajoutant que ces vivres ont été obtenu grâce au commissariat à la sécurité alimentaire. Désormais, rassure-t-elle, l’aide aux femmes atteintes de fistules obstétricales et les femmes démunies de la région de Koulikoro sont inscrit au cœur des préoccupations d’OMA. Le surveillant général de l’hôpital et la porte-parole des bénéficiaires ont salué à juste titre le geste généreux des donateurs en les exhortant à inscrire les kits hygiénique dans les futures donations. « Les vivres vont nous aider pendant notre convalescence. Mais, nous avons besoins surtout des compresse, notamment les compresses lavables de la COMATEX », a sollicité une bénéficiaire. Environ une quarantaine de femmes ont bénéficié de ce don que l’Organisation Maroc-Afrique culture et développement et l’ONG Mali-développement veulent désormais perpétuer.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

