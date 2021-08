Direction générale des douanes du Mali : Amadou Konaté, un excellent manager aux commandes pour booster les recettes douanières !

L’inspecteur des Douanes de classe exceptionnelle, Amadou Konaté a été nommé lors du Conseil des ministres du mercredi 25 août 2021, Directeur général des douanes du Mali. Il remplace au poste Mahamet Doucara. Une promotion bien méritée, si l’on se fie au parcours exceptionnel de l’homme et aux commentaires favorables de ses collaborateurs. Il aura pour tâches entre autres de redorer le blason de ce poumon de l’économie malienne, qu’un scandale éclabousse depuis quelques semaines, mais aussi de maintenir le cap en renflouer les caisses de l’Etat en cette période extrêmement dure.

Qui est le nouveau D.G l’inspecteur Amadou Konaté ?

Gestionnaire hors classe, Amadou Konaté, inspecteur des Douanes de classe exceptionnelle, originaire de Kolondiéba, a été formé à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Il intègre la fonction publique en 1987 dans le corps des Inspecteurs de Douanes. Après sa formation militaire au Service National des Jeunes (SNJ) entre 1988 et 1989, le jeune inspecteur, apte à servir la patrie, commence son stage à la Direction nationale des douanes à Bamako, à la division de la Statistique et Etudes Economiques. Auparavant, le jeune inspecteur a suivi un stage d’imprégnation dans les différentes Bureaux de Bamako dans les 1990.

Il prendra part à plusieurs séminaires et ateliers de formation à travers le monde dans des domaines variés comme la gestion axée sur le résultat (GAR), la construction et la gestion de la Zone de développement économique pour les pays francophones (Chine), la formation des Cadres Supérieurs Etrangers (France), l’intelligence économique (ENA de Paris) ; gestion des ressources humaines dans les administrations fiscales (Maroc, France, Togo, etc.).

Plusieurs postes occupés…

Le nouveau patron de la DGD l’inspecteur Konaté est réputé compétent, sérieux et très rigoureux par ses pairs. L’expert en négociation de la Direction Générale des Douanes avec le Fonds Monétaire International (FMI) a également occupé de hautes fonctions au sein de l’institution douanière. Jusqu’à sa nomination le mercredi dernier comme gabelou en chef, l’inspecteur Amadou Konaté était le Directeur des Recettes, de la Planification et des Programmes de Vérifications depuis le 6 Décembre 2018. A ce titre, il était le chef du Groupe-projet réappropriation de la fonction d’évaluation en douane.

Entre 1990 à 2017, il a occupé plusieurs postes de responsabilités à la douane et les a assurés avec patriotisme et dévouement. Parmi ces postes, la direction de l’Administration des Ressources Humaines, des Finances et du Matériel de 2017 à 2018 ; il a été le directeur régional des Douanes de Kayes de 2015 à 2017 et celui de la région de Ségou de 2014 à 2015 ; en 2013, il a été chef du Bureau Principal des Douanes de Kayes et en 2011, M. Konaté a assuré la même fonction au sein du Bureau Principal des douanes de Bamako-Fer.

En 2010, Amadou Konaté, ce valeureux officier des soldats de l’économie était le Sous-directeur Adjoint de l’Administration Générale à la Direction Générale des Douanes. Un poste qui constitue le centre névralgique de l’administration des gabelous. A ce titre, il a été membre des commissions ou comités de pilotage de la Direction Générale des Douanes sur la relecture des textes organiques de la Direction des Douanes et des Directions régionales, suite aux recommandations des missions d’audit ; la relecture des textes statutaires ainsi que le plan de carrière de l’agent des douanes ; la relecture des textes ayant abouti à l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie de l’agent des douanes.

Entre 1998 à 2000, il a été successivement chef du Bureau Principal de Ségou et celui de la Brigade Commerciale de Ségou. Auparavant, il avait été le chef de la Section Recevabilité du Bureau National des Produits Pétroliers. A noter que l’inspecteur Konaté a été chef BMI de Sikasso avant son affectation à Koury comme patron de la Brigade Touristique de Surveillance et au bureau de l’Aéroport.

Le nouveau DG est un cadre expérimenté et très rodé dans la mise en œuvre des instruments de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Il fut l’un des acteurs clés dans la mise en œuvre de l’Accord sur la Facilitation des Echanges de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) au niveau de la Direction Générale des Douanes exposé lors de la Conférence des donateurs à Lomé sur la mesure de facilitation liée aux courtiers en douane-article 10.6 de l’AFE. A n’en pas douter, le nouveau patron de la douane malienne est sur terrain connu avec une expérience solide.

Redorer l’image des douanes du Mali éclaboussées par un scandale financier…

La nomination de M. Konaté en remplacement de Mahamet Doucara, son prédécesseur, cité dans un scandale financier jamais égalé autour de l’importation des produits pétroliers et de marchandises solides sur la base de fausses déclarations de réexportation des marchandises vers les pays de la sous-région, est surtout un signal fort envoyé par les hautes autorités de la transition aux cadres du pays. M. Konaté aura pour missions de redorer l’image des gabelous en démantelant les réseaux mafieux qui plombent l’économie nationale et ternissent l’image du pays mais aussi assainir les finances des douanes et donc, renflouer les caisses de l’Etat.

