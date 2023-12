Le directeur général des douanes procède à d’importantes affectations : Des changements pour plus de tonus

Au niveau des Douanes maliennes, les mouvements de nominations, de mutations, et d’affectations se poursuivent. Ainsi, après la vague de nominations effectuée il y a quelques jours par le ministre de l’Economie et des Finances au sein de la hiérarchie douanière, le Directeur général des Douanes, vient, à son tour, de procéder à des changements importants au niveau plus technique et opérationnel. But recherché : toujours booster les recettes.

C’est le mardi 28 novembre que le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Amadou Konaté, a signé la décision portant affectation du personnel des Douanes. Cet acte était d’autant plus attendu que l’opinion dans son ensemble était impatiente de connaitre celui ou celle qui aura la confiance des autorités pour gérer le maousse Bureau des Produits pétroliers. Suspens fini : Amadou Konaté a porté son choix sur l’Inspecteur des Douanes Sira Mallé. LA nouvelle cheffe du BPP était précédemment à la tête du Guichet Unique pour le dédouanement des véhicules où elle a fait ses preuves, comme partout où elle a passé.

Sira Mallé a comme chef de brigade, Col Oumar Kassambara qui quitte la direction régionale des Douanes de Bamako.

Toujours au niveau du BPP, le chef de la Section Manifeste s’appelle désormais Mme Bakoro Traoré qui était justement collaboratrice de Mme Sira Mallé au Guichet Unique.

Ce Guichet Unique est désormais placé sous la responsabilité du Col Brahima Coulibaly, précédemment en service à la direction régionale de Kayes. Il aura comme Chef de Brigade, le Col Cissé Abdoulaye Dioro, qui revient tout droit de Dakar au Sénégal, où il était Chef de Brigade à la représentation des Douanes du Mali. Comme une sorte de permutation, celui qu’il remplace au Guichet Unique, le Col Yacouba Sissouma, retrouve Dakar en tant que Chef de Brigade.

La BMI de Bamako a un nouveau tenant, en la personne de l’Inspecteur Zan dit Diakalidia Coulibaly venu du Bureau de Diboli.

Chiaka Tanou, précédemment à la tête du Bureau des Douanes de Kati, est le nouveau Chef du Bureau des Régimes Économiques (BRE) où il a déjà été chef de Visite.

A une échelle plus bas, à la direction du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude, Col Raphaël Mounkoro est le nouveau chef de la division recherches et interventions. Il revient en terrain connu pour avoir été là, Chef de la Section Recherches.

Tout comme les structures centrales, quelques Bureaux principaux sont désormais dirigés par de nouveaux Chefs. Ainsi, au Bureau 205 de Faladié, le Col Ousmane Traoré est le nouveau Chef. A Kayes, le Col Lassana Koné est promu Chef du Bureau Principal, et à Ségou, c’est le Col Sidy Touré. À Mahina-Mine, le chef du Bureau secondaire, c’est l’Inspecteur Moumoune Koné, tandis qu’à Bougouni, le nouveau Chef de la BMI se nomme Col Hamidou Ba. À Gao, le Bureau Principal est désormais tenu par Col Abdoulaye A. Touré. Ces nominations importantes et celles antérieures, largement relayées par votre hebdomadaire préféré, concourent toutes à l’atteinte des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des Douanes.

El Hadj A.B. HAIDARA

