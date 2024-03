Dans une correspondance en date du 27 février 2024, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, adresse ses félicitations au Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Amadou Konaté et l’ensemble du personnel douanier.

«L’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2023 par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité publique, relativement aux encaissements et recouvrements de recettes budgétaires effectuées au titre de l’exercice 2023 m’a permis de constater, avec une réelle satisfaction, que la Direction Générale des Douanes a réalisé, sous votre leadership éclairé, un montant de francs CFA 758,377 milliards sur un objectif assigné de 721,289 milliards de francs CFA », explique le ministre de l’économie et des finances dans sa lettre.

Le locataire de l’hôtel des finances vante les prouesses des soldats de l’économie et salue le leadership de l’Inspecteur général Amadou Konaté. «Il en résulte un taux de réalisation de plus de 105% et un excédent de 37,088 milliards FCFA… Je saisis cette occasion pour vous adresser mes sincères félicitations. Je joins à ce témoignage du mérite, l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de la Direction Générale des Douanes».

Le ministre a exhorté le directeur général des Douanes et l’ensemble des gabelous à «persévérer dans cette voie qui, du reste, est la seule à permettre le financement pérenne et durable des nombreuses et ambitieuses politiques publiques initiées par le Gouvernement et de relever les nombreux défis de l’heure».

BS

