Économie malienne : Les indicateurs sont au vert malgré les chocs subis ces dernières années

«Le partenariat Mali-Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) se porte bien» ! Tel est le diagnostic du gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), M. Jean-Claude Kassi Brou, reçu en audience mercredi dernier par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. A Koulouba, le visiteur a partagé avec le Chef de l’Etat des perspectives encourageantes pour le Mali.

«Le Mali, comme tous les autres pays de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (UEMOA) a subi des chocs comme celui du Covid-19, la hausse du cours mondial des produits pétroliers et alimentaires, la hausse des taux d’intérêts internationaux», a confié M. Jean-Claude Kassi Brou à la presse à sa sortie d’audience. Et d’assurer, «nous travaillons justement à faire en sorte que tous ces aspects soient gérés afin que la croissance économique et le développement de nos pays ne soient pas entravés».

N’empêche que pour M. Jean-Claude Kassi Brou, «au Mali les indicateurs sont bons. La croissance est positive et, selon les informations reçues, on attend une bonne production de la campagne de coton. Ce qui est positif pour le Mali et pour la région. L’or est un secteur clé pour le pays et il est en expansion… Tout cela contribue à conforter la croissance économique du pays».

BCEAO : Bientôt une agence auxiliaire à Kayes après Sikasso et Mopti

«Nous avons profité de cette audience pour informer le président de la Transition que nous avons pratiquement finalisé la construction de notre 3e agence auxiliaire au Mali qui va ouvrir en 2024 à Kayes», a précisé le gouverneur de la Bcéao M. Jean-Claude Kassi Brou, à sa sortie d’audience à Koulouba. Cette agence (dont la date de l’inauguration officielle sera fixée par les autorités maliennes) vient, selon lui, «renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays». Elle va aussi renforcer les capacités de la Bceao à «accompagner les banques dans pratiquement l’ensemble du pays». Le gouverneur de la Bceao a justifié ce choix par le fait que «Kayes est une région qui est en forte expansion avec beaucoup d’établissements de crédit qui y sont installés compte tenu du développement économique de la zone» !

