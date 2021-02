L’Energie Du Mali EDM-SA a tenu hier, jeudi 18 février 2021, la 93ème session de son conseil d’administration. C’était à la direction générale de la société. Cette rencontre était sous la présidence de Boubacar Kane, Président du conseil d’administration, en présence des Administrateurs, du Directeur Général ainsi que les membres du Comité de Direction.

Cette session va permettre aux administrateurs de se pencher sur les dossiers importants. Ainsi, ils examineront entre autres, l’examen et l’approbation des budgets prévisionnels d’exploitation, d’investissements et de trésorerie 2021 de la Société, l’examen l’approbation de projets entrant dans la gestion de la pointe 2021 et l’examen des projets de statuts et du Règlement intérieur de la Société. Dans son intervention le PCA, Boubacar Kane, a fait savoir que les projets de budgets ont été élaborés dans un contexte de redressement de société. Selon lui, ils devront permettre à EDM d’assurer sa mission de service public dans le respect des exigences de qualité de service et de la satisfaction de la clientèle. Evoquant toujours la situation budgétaire, Boubacar Kane a expliqué que le budget d’exploitation se fonde sur le maintien des tarifs actuels, les projections de production d’électricité, de ventes et de réalisations de nouveaux branchements. Aussi, il dira que le budget d’investissement repose sur les besoins essentiels de renforcement et de renouvellement des équipements de production, de transport et de distribution d’électricité. Plus loin, il a affirmé qu’il prend également en compte les moyens d’exploitation nécessaires pour le fonctionnement et la modernisation des outils de gestion de l’entreprise. En ce qui concerne le projet de budget d’investissement, au dire du PCA, celui-ci s’articule autour des besoins d’extension, de renforcement et de renouvellement des ouvrages de production, de transport et de distribution. Il prévoit aussi le renforcement et la modernisation des équipements informatiques, l’acquisition de matériels de sécurité et d’outillages pour les équipes d’Intervention, d’engins et véhicules et la réalisation de certains aménagements et constructions. Ainsi, le budget d’investissement 2021 s’élève à 53,5711milltards de francs CFA, dont 45,062 milliards de francs CFA destinés aux ouvrages et 6,623 milliards de francs destinés aux moyens d’exploitation. Le budget d’exploitation prévisionnel affiche un chiffre d’affaires de 239,385 milliards de francs, soit une augmentation de 16,28% par rapport aux projections de 2020, arrêtées à 205 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les produits d’exploitation sont estimés à 272,647 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13,45% par rapport aux projections de 2020, arrêtées à 240,319 milliards de francs CFA. De même, les charges d’exploitation sont estimées à 308,422 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4,27% par rapport aux projections de l’année passée, arrêtées à 295,779 milliards de francs CFA. De ce fait, il s’ensuit un résultat net prévisionnel déficitaire de 43,448 milliards de francs CFA, contre une projection de moins de 65,850 milliards de francs CFA en 2020, soit une nette amélioration de 34,02%. Pour le PCA, ce résultat très encourageant est la résultante de la politique de maîtrise des charges et les actions concourant à l’amélioration du rendement et à l’atteinte des résultats attendus de la lutte contre la fraude. « C’est le lieu pour moi de féliciter chaleureusement la Direction Générale pour ces efforts », a-t-il exprimé. Cependant, le Président du Conseil d’Administration, Boubacar Kane, a souligné aux administrateurs que la société se trouve actuellement dans une situation financière délicate et qu’il est important d’engager des actions vigoureuses dans certains domaines tels que : la maîtrise des charges qui passe par la production d’une énergie à moindre coût ; la modernisation et la digitalisation de la Société afin d’assurer un service de qualité aux clients qui demeurent la raison d’être de la société. La réduction, voire l’éradication des pertes non techniques, par une lutte implacable contre la fraude. A en croire le PCA, cette opération sera conduite sans complaisance, mais dans le strict respect de la loi, et doit permettre à terme d’améliorer le taux de facturation et la trésorerie, d’augmenter le chiffre d’affaires, de réduire la saturation Illicite du réseau et d’offrir un service de qualité à la clientèle. De même, il a déclaré que ces différentes actions sont inscrites en bonne place dans le plan de développement quinquennal élaboré par la nouvelle direction d’EDM-SA avec la participation de l’ensemble des acteurs du sous-secteur de l’électricité. « Ce plan permettra de faire baisser le coût du mix de production de 87 FCFA/kwh à 63 FCFA/kwh à l’horizon 2025 par l’émergence des énergies renouvelables », a-t-il conclu.

Ousmane Baba Dramé

