L’EDM-sa face au défi de la continuité du service et de l’accès à l’électricité : La volonté de la mise au “courant” permanente

La période de forte chaleur, caractérisée par une augmentation exponentielle de la demande, redoutée par les sociétés d’électricité, est intervenue cette année dans un contexte de déséquilibre financier, induit par une exploitation structurellement déficitaire, conséquence de l’absence d’investissements structurants dans le sous-secteur de l’électricité depuis plus de trente (30) ans. Cela réduit considérablement les marges de manœuvre de la société EDM-SA. Comment, dans ces conditions, relever le défi de la continuité du service public de l’électricité et éviter de faire subir aux populations les désagréments causés par les coupures d’électricité.

Créer les conditions de l’accès, de la qualité de service et de la résilience

Des dispositions ont été prises pour faire face à cette situation, en attendant la mise en œuvre des projets structurants de sécurisation et de renforcement des ouvrages de production, de transport, de répartition et de distribution. Il s’agit de mesures permettant de combler le déficit de production, né de l’augmentation de la demande, par l’acquisition de capacités additionnelles, notamment à travers l’installation de deux nouvelles centrales, de 20 mégawattheures chacune à Badala et à Sotuba.

Ces deux centrales, en plus de compléter le parc de production, ont permis de résoudre en partie le problème de transit de l’électricité, souvent récurrent à cause de la vétusté et de la saturation du réseau de répartition, rendant difficile l’alimentation de certaines zones, même quand l’énergie est souvent disponible. L’installation de ces deux nouvelles centrales a permis d’alimenter directement les quartiers environnants sans passer par le réseau classique de transport et de répartition d’énergie.

Malgré les dispositions prises, et dont la mise en œuvre a nécessité la mobilisation d’importants moyens financiers et humains, la fourniture de l’électricité a connu des perturbations pendant la période de pointe, imputables en partie aux difficultés de production de notre partenaire ivoirien.

En effet, il a été dans l’incapacité d’honorer la puissance contractuelle de 100 mégawatts, limitant ainsi les enlèvements à seulement 30 mégawatts. Cette situation a créé un déficit inattendu de 70 mégawatts sur la Réseau interconnecté, impossible à résorber par notre système électrique actuel ne disposant d’aucune réserve de capacité.

Tirant les enseignements de la période de pointe 2021, durant laquelle des facteurs exogènes ont rendu la gestion plus difficile, et dans le souci d’une gestion efficiente et durable de la croissance de la demande électrique en constante augmentation (10 à 15 % par an), le parc de production bénéficiera d’importants investissements par la dotation en de nouvelles centrales.

De même, le réseau de répartition et de distribution sera renforcé et densifié. C’est ainsi qu’une nouvelle centrale de 100 mégawatts au fioul lourd, en construction en Sirakoro, sera mise en service courant le premier semestre de 2022. Cette capacité additionnelle et bien d’autres, notamment le projet de déploiement de 200 mégawatts à Bamako, Kati et à l’intérieur du pays dont 100 mégawatts en fin décembre 2021 et 100 mégawatts courant premier semestre 2022, permettront de mieux faire face à la demande de 2022, et de minimiser les risques de délestages.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service, d’importants financements ont été mobilisés pour la réalisation des travaux de renforcement des réseaux de répartition, de distribution et d’augmentation du nombre des postes de transformation dans la ville de Bamako. Ces travaux, qui s’achèveront en décembre 2021, permettront d’atténuer les baisses de tension fréquentes en période de forte chaleur, source de nombreux désagréments pour les clients.

Extension de la desserte

Conformément à sa mission d’assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités socioéconomiques du pays, la société EDM-SA a initié un certain nombre de projets d’envergure, dont la réalisation débutera courant octobre 2021.

La ville de San et environs verra ainsi l’extension et le renforcement du réseau de distribution électrique et d’éclairage public. Par ailleurs, l’accès au service public de l’électricité sera étendu à plus d’une centaine de nouvelles localités qui seront raccordées au réseau interconnecté national, par la construction de nouvelles lignes moyennes tension à partir du poste de Koutiala en allant vers Koury, Yorosso et Mahou ; du poste de Yanfolila en allant vers Bougouni ; du poste de Sélingué en allant vers Ouéléssébougou et vers Kangaba, et l’électrification des localités situées dans le corridor des grandes lignes de transport en construction : Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-Bamako et l’interconnexion Guinée-Mali.

Modernisation et digitalisation

La modernisation des outils de gestion et la digitalisation constituent tout autant des chantiers prioritaires. Dans ce cadre deux gros chantiers ont été ouverts :

– Le lancement d’un nouveau site web interactif pour informer nos clients et autres partenaires sur nos missions, valeurs et principales activités. Ce site web intègre une agence en ligne (E-agence), pour rapprocher davantage la société de ses clients et du grand public en général. Cet espace offre la possibilité d’accéder à de nombreux services. A partir de votre clavier d’ordinateur ou de votre Smartphone, vous pouvez en un clic accéder à différents services, notamment :

– Effectuer tout type de demande (nouveau branchement, modification de contrat, etc.),

– Suivre votre demande à toutes les étapes du circuit ;

– Consulter votre compte client ;

– Acheter en ligne votre crédit de recharge Isago

– Consulter l’historique de vos achats de recharge Isago,

– Faire des réclamations,

– Informer en cas de panne ou d’incident pour une intervention des équipes de dépannage,

– Disposer d’outils de simulation et d’estimation de votre consommation et de votre puissance en fonction de vos équipements.

– Après le paiement des factures dans les guichets des banques, l’achat de crédit par les moyens de paiement électronique, EDM-SA met en œuvre depuis quelques mois son projet d’installation de compteur relevable à distance, dit “compteurs intelligents”. Cette technologie innovante permet de fiabiliser la relève des index de consommation, avec une périodicité fixe, une facturation régulière et exacte et une remise des factures dans les délais requis.

Les compteurs intelligents devront permettre à terme à EDM-SA de mieux surveiller son réseau afin de détecter les pannes partout où elles surviennent d’une part et d’offrir d’autre part la possibilité aux équipes de dépannage de procéder à des interventions plus efficaces, réduisant ainsi considérablement le temps d’attente de l’abonné. Cette nouvelle technologie, qui participe de la modernisation de la société, s’inscrit dans un processus de transparence et de fluidité de l’information pour davantage renforcer les relations de confiance entre EDM-SA et ses clients.

Plusieurs autres projets visant la satisfaction de notre clientèle sont en cours d’exécution ou seront bientôt lancés. Il s’agit, entre autres, de la rénovation de nos structures d’accueil physique (les nouvelles agences de Quinzambougou et Badalabougou d’ici fin 2021), l’envoi des factures par E-mail et/ou SMS, etc.

Les perspectives

La croissance de la demande d’accès à l’électricité, conjuguée aux besoins croissants d’énergie pour le développement économique du Mali, exigent d’augmenter continuellement les capacités du réseau électrique national tant en production, en transport qu’en distribution. L’objectif est que l’offre puisse satisfaire la demande, dans des conditions techniques, économiques et financières soutenables et durables.

C’est pour cette raison que EDM-SA a élaboré un plan de développement quinquennal du sous-secteur de l’électricité sur la période 2021-2025.

Les objectifs visés, par ce plan sur 5 ans, s’articulent autour de l’ambition du sous-secteur d’atteindre à terme l’équilibre opérationnel et financier, tout en poursuivant l’amélioration de la continuité de service et l’augmentation du taux d’accès à l’électricité.

Cela passe par un changement du mix énergétique, en accordant une part plus importante aux énergies renouvelables (hydroélectrique et solaire) et à travers les interconnexions, l’accès aux marchés de l’électricité de la Cédéao, afin de réduire la part de la production thermique à l’horizon 2025.

Le plan est fondé sur un vaste programme d’investissements pour l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables, et pour la construction de lignes de transport d’électricité, afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles.

Le plan prévoit le renforcement des capacités et la restructuration des réseaux de transport et de répartition, actuellement saturés, afin de permettre : l’évacuation de l’énergie depuis les sources de production vers les consommateurs, l’extension de la desserte et de l’accès à l’électricité, tout en améliorant la fiabilité et le rendement du réseau par la réduction du taux de perte technique.

La mise en œuvre de ce plan coutera environ 2300 milliards de FCFA, dont 1.300 milliards pour les projets s’inscrivant dans le cadre du partenariat public-privé, 500 Milliards déjà mobilisés auprès des bailleurs institutionnels traditionnels classiques que sont l’AFD, la Bad, la Banque mondiale, la BEI, la BID, la BIDC, la Boad, Danida, Exim-Bank India et l’UE et le reliquat de 500 Milliards sera mobilisé auprès d’investisseurs lors de la table ronde des investisseurs qui se tiendra avant la fin 2021.

La réalisation des investissements, prévus dans le plan de développement, permettra de faire passer la consommation annuelle d’électricité de 2600 gigawattheures en 2021 à 4500 gigawattheures en 2025 et satisfaire ainsi la croissance de la demande.

Pour cela, le plan prévoit pour la production, le développement des capacités hydroélectriques nationales, avec la mise en service de 7 nouvelles centrales hydroélectriques d’une puissance totale de 168 mégawatts, à l’horizon 2025.

La mobilisation de l’important potentiel solaire photovoltaïque est aussi un objectif majeur avec la réalisation, sur financement institutionnel, des centrales solaires photovoltaïques de 40 mégawatt crêtes sur 80 hectares à Kambila et 50 mégawatt crêtes sur 100 hectares à Safo. Par ailleurs, il est prévu la réalisation, sous forme de partenariat public-privé, de sept autres centrales photovoltaïques raccordées au réseau interconnecté qui totaliseront 341mégawatt crêtes.

En transport d’énergie électrique, le plan prévoit l’extension et la structuration du réseau interconnecté, avec la réalisation et la mise en service des lignes de transport haute tension de 225 kilovolts. Il s’agit des lignes Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-Bamako et le tronçon Sud de la boucle autour de Bamako ; Manantali-Kambila ; l’interconnexion Guinée-Mali entre Sanakoroba et Siguiri et le tronçon nord de la boucle autour de Bamako.

Ces réalisations porteront la longueur des lignes de transport en 225 kilovolts de 390 kilomètres à 940 kilomètres en 2025. Elles permettront également d’augmenter nos capacités de transit d’énergie depuis les centrales de production hydroélectrique et solaires, disséminées sur le territoire national vers les centres de consommation, desservis par le réseau interconnecté ainsi que nos possibilités d’importations d’énergie depuis le marché de l’électricité de la Cédéao. L’ensemble de ces projets seront réalisés sur le volet financement institutionnel du Plan, ressources déjà mobilisées par l’Etat.

Le plan permettra ainsi d’améliorer les performances opérationnelles financières de EDM-SA à travers l’amélioration de son mix de production par l’arrêt des locations de centrales thermiques, la diminution de la production thermique propre de plus de 50 % et l’amélioration du taux de facturation global au terme du plan.

Il permettra surtout de révolutionner à grande échelle l’accès à l’électricité dans le pays. Ainsi, plus de 300 nouvelles localités seront électrifiées, contre 69 desservies par EDM-SA en fin 2020, le nombre de clients basse tension passera de 681 560 en fin 2020, à 1 120 000 en 2025, soit un accroissement de 63 % et les clients moyenne tension de 2677 à fin 2020 à plus de 3850, soit 44 % de plus.

Ce plan ambitieux a été élaboré avec l’implication et l’apport exceptionnel des acteurs institutionnels du secteur de l’énergie, et l’accompagnement des plus hautes autorités. Celles-ci ont en effet dévolu à EDM la mission essentielle de garantir l’accès du plus grand nombre de maliens à l’électricité, à un prix abordable tout en assurant la satisfaction des besoins en électricité des activités économiques.

L’exécution du plan quinquennal 2021-2025 d’EDM implique donc le soutien indispensable des pouvoirs publics, à travers leur engagement résolu à la mobilisation des importants moyens financiers que requiert sa mise en œuvre. Ce plan qui s’inscrit en droite ligne de la politique énergétique du gouvernement, met un accent particulier sur les énergies renouvelables, pour s’affranchir de la dépendance des énergies fossiles.

