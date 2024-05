Le 24 mai 2024, le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, donnait le coup d’envoi de la construction de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba, dans la région de Koulikoro.

Bâtie sur une superficie de 300 hectares et d’un coût estimé à 120 milliards, la centrale pourra être fonctionnelle dans 12 mois environ et consacrera l’orientation du Mali vers les énergies renouvelables. Elle traduit aussi la détermination du Gouvernement de transition à répondre aux besoins énergétiques urgents du pays et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Fruit d’un protocole d’accord signé le 14 octobre 2023 entre le ministère de l’Energie et de l’Eau et la Société Rosatom de la Fédération de Russie, à travers sa filiale Nova Wind, le joyau en devenir est un champ solaire qui comprendra des modules photovoltaïques bi-faciaux installés sur des systèmes de trackers et dotés d’un système de stockage d’énergie de 20 mégawattheures, un poste d’évacuation au niveau de la Centrale. Outre l’extension du poste 225/33 kilo-volt de Sanankoroba, une ligne de raccordement en 225 kv d’environ 11 km entre le poste d’évacuation de la Centrale et le poste de raccordement (Sanankoroba) sera réalisée. Il est également prévu d’aménager la voie d’accès à la Centrale sur 20 km à partir de la RN7.

Et si le Directeur général de l’entreprise russe Novawind, M. Grigory Nazarov, a exprimé sa satisfaction et son engagement à contribuer activement au développement énergétique du Mali, pour la ministre de l’Énergie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, cette Centrale contribuera fortement à la réduction de l’importation de combustibles pour la production d’énergie.

Quant au Président de la Transition, Col Assimi Goïta, il a exprimé son espoir et sa détermination en posant le premier panneau solaire. Il a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à concrétiser la souveraineté énergétique du Mali. « L’étape de Sanankoroba est le début d’une série de constructions de centrales solaires en République du Mali», a-t-il indiqué. Le Colonel Goïta a également salué la résilience et la patience du peuple malien, assurant que les sacrifices consentis constituent un socle pour la détermination du Gouvernement. Le Président Goïta a remercié la Fédération de Russie pour son soutien constant et exprimé la qualité du partenariat qu’entretiennent les deux nations en ces termes : «La réalisation de cette nouvelle centrale est la preuve de l’excellence de notre partenariat».

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :