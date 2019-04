L’hôtel Sheraton de Bamako a abrité ce mercredi 10 avril 2019 le lancement de la nouvelle offre de la Banque Atlantique dénommée ‘Atlantique Leasing’, une solution de financement des entreprises.

– Maliweb.net – En présence du parrain de la cérémonie non moins directeur général de la Banque Atlantique au Mali, Habib Bledou et des nombreux acteurs de la finance, la nouvelle offre de financement des entreprises ‘Atlantique Leasing’ a été lancé et présentée à public.

Selon Paul Lamblin, responsable du produit Leasing, ‘Atlantique Leasing’ est une solution de financement pour les entreprises, une opportunité pour elles de se faire financer leurs biens d’équipement à travers un crédit-bail. Concernant le fonctionnement de l’offre, la banque acquiert pour le client les biens d’équipements nécessaires à son développement, moyennant en contrepartie son engagement à verser des loyers sur une durée déterminée. Et au terme du contrat, le client a la possibilité de choisir librement parmi 3 options que lui offre la banque à savoir : proroger la durée de la location ; racheter les équipements selon la valeur contractuelle ; et ou se désengager au profit de la banque.

Selon la banque, Atlantique leasing présente de nombreux avantages car ce service offre une expérience unique aux entreprises en leur faisant bénéficier d’un financement à 100% des biens d’équipements et du remboursement sur une durée pouvant aller jusqu’à 5ans. Et de plus la banque assure un accompagnement personnalisé à différents niveaux : financier, juridique et technique pendant la période de l’élaboration du projet, en plus la banque s’engage sur la rapidité d’exécution dans le traitement pour l’acquisition ou le renouvellement des équipements.

Enfin en terme de prestation optionnelles, Atlantique leasing intègre l’assurance tous risques et la géolocalisation sans compter que l’entreprise peut récupérer la TVA sur les loyers payés.

Pour le DG de la Banque Atlantique au Mali, Habib Bledou, cette nouvelle offre est une facilité pour booster l’activité des PME et contribuer au développement de l’économie malienne.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

