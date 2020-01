En plus des nombreux produits digitaux (BMS-Mobile, BMS Cash, Plusieurs types de Cartes bancaires) la BMS-Sa est aujourd’hui la banque du logement. Comme l’a souligné son Directeur commercial, elle a réalisé 1500 unités en trois ans pour les clients, ce qui fait d’elle la première banque du pays en terme de financement l’habitat.

« Nous avions décidé organisé ce Salon pour prendre contact avec nos clients en dehors de la Banque. Il s’agit de faire connaitre nos produits et aussi montré l’importance de la bancarisation et de la digitalisation car c’est l’avenir de la banque de demain. C’est ainsi que la BMS-Sa a mis au point des produits comme BMS Mobile qui permet de prendre de l’argent dans votre compte partout où vous soyez ou bien faire alimenter votre compte Orange Money. Il y a également la BMS Cash qui, à partir de notre réseau, qui est le plus développé au Mali, permet d’envoyer et recevoir de l’argent. Il est également à noter qu’en 3 ans, la BMS a mis en disposition de ces clients, 1500 logements sur différents sites. Et à partir de la semaine prochaine, l’ouverture des comptes seront aussi digitalisés pour permettre aux clients de la BMS résidant à l’extérieur du pays de pouvoir ouvrir leur compte via le téléphone mobile ».

YC

