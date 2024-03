L’Observatoire national de l’Industrie (ONI) a tenu, ce jeudi 21 mars, la 7ème session ordinaire de son Conseil d’Administration. Les membres du conseil se sont réunis dans la salle de conférence du ministère de tutelle, sous la présidence de Secrétaire général, représentant le ministre.

L’Observatoire National de l’Industrie a été créé pour entreprendre des études et mener des recherches en vue de promouvoir le développement industriel. Ainsi, l’ONI contribue à l’élaboration et à l’évaluation des programmes et stratégies dédiées au développement industriel et propose toute réforme ou mesure pour booster le secteur.

Selon Adama Yoro Sidibé, Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre pays a affecté négativement les finances publiques et les budgets alloués aux différentes structures. « L’ONI n’a pas été épargné par cette situation de crise budgétaire. Il a vu ses ambitions réduites à la baisse » a-t-il indiqué, dans son discours d’ouverture du CA.

En 2023, l’ONI prévoyait la réalisation d’une étude relative à la filière pain. « Faute de financement, cette étude n’a pu être réalisée », a expliqué le Secrétaire général pour illustrer l’austérité à laquelle l’observatoire est confronté. En 2024, le budget prévisionnel de l’ONI s’élève à 102,9 millions FCFA, contre 133,7 millions FCFA en 2023.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :