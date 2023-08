La farine de blé et les pâtes importées ne sont plus les bienvenues au Mali. Les autorités de transition ont décidé d’arrêter les importations. La mesure a pris effet le 11 août, selon un arrêté interministériel signé par deux ministres, celui de l’Économie et des Finances et celui de l’Industrie et du Commerce. Les importations sont suspendues “jusqu’à nouvel ordre”. La décision a été prise quelques jours après une rencontre entre le ministre de l’Industrie et les industriels du pays.