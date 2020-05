L’Association Drague Nièta, une organisation dont les membres avaient prospéré dans le dragage du lit du fleuve Niger à la recherche de l’or, a décidé de se reconvertir dans l’exploitation du sable et du gravier. C’est à Djoliba (village situé dans le Mandé, Cercle de Kati).

Afin de mener leur nouvelle activité dans la légalité, les anciens chercheurs d’or souhaitent disposer d’un permis d’exploitation du sable et du gravier, délivré par les services techniques du ministère des Mines et du Pétrole. C’est ainsi qu’en partenariat avec l’Association «Sauvons le fleuve Niger», ils ont sollicité et obtenu une visite de terrain de la ministre des Mines et du Pétrole, pour s’enquérir de la réalité du terrain. C’est dans cette optique que Mme Lelenta Hawa Baba Bâ a effectué lundi une mission sur le terrain en se rendant au village de Djoliba, situé à environ 45 km de Bamako.

En effet, suite à une campagne de sensibilisation menée par l’Association « Sauvons le fleuve Niger », nous avons décidé de nous convertir dans l’extraction du sable et du gravier, a confirmé le porte-parole de «Drague Niéta», Adama Kané dit Koplan. Pour y arriver, son organisation sollicite l’accompagnement et le soutien de la cheffe du département en leur octroyant un permis d’exploitation et d’extraction du sable et du gravier, ainsi avait-il planté le décor.

Tierno Mohamed Baldé, président de l’Association «Sauvons le fleuve Niger», créée le 1er novembre 2016 dans le but de contribuer au désensablement, à la protection et la sauvegarde du fleuve Niger, précisera que la campagne a été organisée en partenariat avec le ministère des Mines et du Pétrole. Objectif : sensibiliser les acteurs du dragage sur l’interdiction formelle de cette activité qui a été supprimée du Code minier de 2019.

