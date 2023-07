Le projet aurifère de Diba n’est plus sous la coupole de la compagnie minière Elemental Altus Royaltie. Un peu plus d’un an après avoir reçu sa licence d’exploitation minière, la multinationale canadienne vient de céder le projet à une autre société minière.

Le gouvernement malien a autorisé l’exploitation de l’or à Diba avant la suspension des permis miniers en fin 2022. C’est un projet situé à 450 km au nord-ouest de Bamako et capable de produire 54 380 onces par an pendant 4 à 7 ans.

Le 20 juillet dernier, Allied Gold Corporation a annoncé l’acquisition d’Elemental Altus Royalties du projet aurifère de Diba. Le permis d’exploitation minière à petite échelle de Korali-Sud et le permis d’exploration aurifère de Lakanfla permettront à l’entreprise de développer une mine d’or située à proximité de son actif phare au Mali, la mine d’or Sadiola.

Elemental recevra une contrepartie en espèces allant jusqu’à 6 millions de dollars pour la vente du projet Diba, dont 1 million de dollars payables à la fin de la transaction. Après l’atteinte des objectifs de production de 200 000 onces à Korali-Sud, des paiements différés totalisant jusqu’à 5 millions $ suivront. La contrepartie restante est constituée d’une redevance de 3 % sur les revenus nets de fonderie pour les 226 000 onces d’or initiales produites à Korali South et d’une redevance de 2 % pour le reste de la production de Korali South et Lakanfla.

Selon une évaluation économique préliminaire publiée en juillet 2022, Diba (et Lakanfla) a une durée de vie estimée à 4,7 ans et peut livrer 54 380 onces par an. Selon une estimation d’août 2022, le projet héberge des ressources minérales indiquées de 312 000 onces d’or et des ressources minérales inférées de 362 000 onces d’or.

Diba se trouve dans la région de Kayes et est à seulement 15 km au sud de l’usine de traitement de Sadiola. Le nouveau propriétaire a obtenu le permis d’exploitation au premier semestre 2022, avant la suspension des titres miniers en fin d’année, ce qui lui permet de développer une mine d’or en synergie avec Sadiola. Dès 2024, Allied prévoit de transporter le minerai par camion à son usine de traitement actuelle.

« Les matériaux d’oxyde du projet devraient être rapidement mis en production à Sadiola, ce qui accélérera considérablement le délai d’obtention des premières rentrées de redevances, tout en atténuant les risques associés à la construction d’une nouvelle mine », explique Frederick Bell, PDG d’Elemental Altus.

La mine d’or de Sadiola, qui est détenue à 20% par le gouvernement, est l’une des plus grandes et des plus anciennes à ciel ouvert du Mali. Selon une étude de faisabilité achevée en 2022, elle peut encore livrer en moyenne 300 000 onces par a pendant 17 ans. La production y a dépassé les 175 000 onces l’année dernière.

Mariam Konaré

