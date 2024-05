Selon Mme Diallo Aïssatou Kane, coordonnatrice de recrutement chez B2Golg, le but du salon, est de faciliter le processus de recrutement pour les candidats et pouvoir s’entretenir avec un maximum de personnes au même endroit et au même moment. D’où l’idée de la délocalisation des entretiens à Bamako.

“C’est pour rassembler le maximum de candidats au même moment, en même temps pour rencontrer les assesseurs afin de pouvoir parler au maximum de personne. Cela nous fait gagner du temps en tant qu’entreprise et c’est aussi plus simple pour les candidats qui sont généralement éparpillés sur les différents sites miniers et la majorité aussi est à Bamako. Nous avons rencontré 80 candidats pour la première journée et on s’attend à ce même effectif pour les deux autres journées”, a indiqué la coordinatrice.

A l’entendre, ils font un aperçu rapide des candidats pour se faire une idée sur les potentiels et ceux qui ne répondent peut être pas à tous les critères. “Tout se passe dans un cadre convivial et calme, propice à l’échange. Nous tablons sur un maximum de 15 minutes par personne indépendamment du profil du candidat. Pour les postes qui requièrent un peu plus d’expérience, nous allons sur un maximum de 20 minutes parce que nous devons recruter des ingénieurs aussi. Il y a vraiment une panoplie de profils qu’on recherche. Il y a du plus bas de l’échelle, notamment les mécaniciens, les électriciens, les planificateurs de maintenance jusqu’aux ingénieurs”, a expliqué Mme Diallo Aïssatou Kane. Elle a ajouté que la première édition a été très fructueuse et qu’elle leur a permis de recruter une centaine de profils. “Vu que c’est un département pour lequel nous recrutons beaucoup au sein de notre entreprise, nous nous sommes dit pourquoi ne pas refaire la même chose cette année encore parce que cela nous fait gagner du temps”, a conclu la coordonnatrice de recrutement chez B2Gold.

Aux dires d’Issiaka Mahmoud Bah, directeur associé du cabinet Golden Ressources Management (GRM), le processus de recrutement a commencé depuis deux mois et c’était assez simple.

“Nous avons reçu la demande de notre collaborateur B2Gold afin de pouvoir faire le recrutement de nombreux agents. Nous avons lancé l’offre d’emploi sur les réseaux pour collecter le maximum de CV qui réponde aux critères. Après le tri des dossiers, nous avons procédé à la présélection des candidats. Après cette étape, nous avons invité les candidats présélectionnés à venir au salon pour rencontrer directement les responsables de la société afin faciliter le processus de recrutement.

C’est une nouvelle méthode de recrutement qui peut être intéressante pour les structures minières et industrielles. Au lieu d’envoyer tous les candidats sur les sites pour l’entretien, autant envoyer directement sur Bamako les cadres qui ont besoin du personnel”, a signalé Issiaka Mahmoud Bah.

De plus en plus, les gens préfèrent ce format de recrutement partout parce que c’est beaucoup plus simple à organiser et tout le monde est satisfait in fine. Marie Dembélé

