Le comité Syndical UNTM de Fekola (mine d’or exploitée par B2Gold-Mali) n’est pas content. Dans une correspondance adressée au Directeur Général de Fekola S.A, le comité syndical informe du préavis de grève pour la durée allant du 15 au 17 juillet 2024. Les syndicalistes évoquent plusieurs raisons à cet arrêt de travail.

Une grève de 72h. C’est ce qu’a décidé l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2024 des travailleurs de la mine de Fekola. Ainsi, le comité syndical « appelle le personnel du site et du bureau de Bamako à observer un mouvement de grève pour exiger le dégel des points d’accords conclus et la prise en compte des différentes propositions ». Des propositions regroupées en neuf (09) points et rappelées au Directeur général à l’occasion du préavis de grève.

Aux dires de Soungalo Traoré, le secrétaire général du comité Syndical UNTM de Fekola, les travailleurs demandent entre autres : l’application stricte des avis syndicaux issues des travaux de la commission paritaire sur les évaluations de performance du personnel ; l’offre immédiate d’une couverture médicale totale et effective (à 100%), par la prise en charge sans délai des insuffisances du principe actuel; l’instauration de l’allocation du montant forfaitaire / employés par an pour l’accompagnement scolaire.

Aussi, le syndicat demande : la réduction considérable du nombre de personnel expatriés sur Fekola S.A – B2gold Mali, y compris sur les projets de construction ; l’octroi de contrats à durée indéterminée aux employés occupants des postes permanents ; ou encore la cessation totale de l’emploi du personnel sous contrat des bureaux de placement et le retrait rapide de ces derniers.

Contenu local

Cette situation dans la mine de Fekola intervient au moment où le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 3 juillet dernier, un projet de décret fixant les modalités d’application de la loi relative au contenu local dans le secteur minier. Cette réforme intervient à la suite d’un audit des mines d’or en exploitation qui a permis de déceler certaines insuffisances.

Parce que les mines profitent peu aux locaux, le gouvernement veut renforcer la sous-traitance nationale, la valorisation de la chaîne de valeur et la promotion de l’entrepreneuriat national, la création de richesse en rentabilisant les retombées de l’activité minière et l’impulsion du développement durable à travers la protection de l’environnement et des actions de développement à l’endroit des communautés riveraines.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

