Le PDG de l’Office du Niger sur invitation de la société financière internationale vient de participer au forum réginal sur le financement du récepissé d’entreposage à Accra au Ghana. L’objectif de ce forum vise à dégager une synergie d’action afin d’améliorer la commercialisation des produits agricoles sur le plan national et sous régional par la mise en place d’un système financier plus rassurant pour les producteurs.

A noter que le système de récépissé d’entrepôt est une technique de financement très ancienne qui était déjà utilisée en Mésopotamie sur des tablettes d’argile. Il a joué un rôle important aux Etats-Unis et en Europe dans le financement de l’agriculture et de la transformation agricole. Aussi il est utilisé dans un grand nombre de pays en développement, mais principalement pour le financement d’activités d’importation et d’exportation. Au cours des dernières années, les pouvoirs publics, soutenus par les Partenaires de développement, ont multiplié leurs efforts pour étendre son utilisation aux chaînes de valeur alimentaire nationales.

L’Ambassadeur des USA prend langue avec le PDG Dr Coulibaly

Le Premier responsable de la diplomatie américaine au Mali, l’ambassadeur Dennis B. Hankins a offert un dîner au Président Directeur Général de l’Office du Niger, Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, le mercredi 12 septembre dernier, dans le restaurant de l’hôtel Esplanade de Ségou sur les berges du fleuve Niger.

Au cours de ce diner qui appris l’allure d’une séance de travail, compte tenu de l’importance et du rôle de l’Office du Niger dans le tissu socio-économique de la région. Ainsi, les échanges ont porté sur l’historique de l’Office du Niger, son organisation, son potentiel agricole, ses défis et les respectifs.

En détail, les deux personnalités ont évoqué après la présentation de l’entreprise, l’organisation des paysans, les modes de tenures des terres, la mécanisation de l’Agriculture, le financement de l’Agriculture par les banques. Et enfin les difficultés que connait aujourd’hui l’Office du Niger.

Actualité oblige, la question sécuritaire s’est invitée dans les échanges entre l’ambassadeur américain et le patron du géant de la riziculture au Mali et dans la sous-région. En chercheur chevronné et surtout très avisé dans le domaine agricole, le Président Directeur Général de l’Office du Niger, Dr Mamadou M’Baré Coulibaly a brillamment dressé le tableau représentatif de son entreprise. Séduit par la présentation, le diplomate américain a promis d’établir un cadre de rencontre avec son service et l’Office du Niger afin de dégager ensemble une synergie d’action pour le grand bonheur de la coopération entre les États-Unis d’Amérique et le Mali.

