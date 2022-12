En marge de la célébration de la Journée africaine des Télécommunications, le jeudi 7 décembre, l’Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) a tenu son traditionnel forum avec les associations de consommateurs. La rencontre élargie aux opérateurs des télécommunications et à d’autres acteurs du secteur avait pour thème : « l’outil de suivi de la QoS pour les réseaux mobiles des Opérateurs de Télécommunications du Mali (AMRTP QoS) ».

La Journée africaine des Télécommunications commémore la création en 1997 de l’Union Panafricaine des Télécommunications devenue en 1999 l’Union africaine des Télécommunications (UAT), avec comme objectif : coordonner le développement et l’exploitation des réseaux des services régionaux des télécommunications de manière concertée et harmonieuse sur l’ensemble du continent africain. Pour la célébration de l’anniversaire de cette année, le thème continental retenu portait sur : « améliorer l’inclusion financière grâce aux TICs ».

Un thème loin d’être fortuit car il a été établi, aux dires du président de l’AMRTP, Saïdou Pona Sankaré, que l’inclusion financière contribue à rétablir plus de justice sociale dans le monde en attrayant davantage les plus pauvres / les plus démunis dans l’univers des produits et services bancaires financiers de sorte qu’il leur est de plus en plus permis de disposer des moyens de prendre leur vie en main, de saisir les opportunités et d’investir dans l’avenir.

De nos jours, le Mali compterait 25 millions d’utilisateurs de téléphonies mobiles et fixes selon un rapport de Business Managing and Developement publié en janvier 2022. Saluant les efforts jusque-là consentis, la représentante des consommateurs a plaidé pour l’accélération du processus de vulgarisation et de démocratisation de l’Internet en plus de vouloir inciter à une appropriation rapide des nouvelles technologies par les citoyens dans leurs activités quotidiennes. « Ceci est d’autant vrai que dans les zones difficiles d’accès, le terminal connecté à l’Internet reste le seul moyen de liaison avec le monde des connaissances », a fait savoir Coumba Tangara.

Des préoccupations déjà anticipées par l’AMRTP dont le président rappelle que, pour favoriser l’inclusion numérique, sa structure a mis en place des instruments juridiques, notamment à travers le partage des infrastructures, la libéralisation de l’accès au canal USSD et l’encadrement du prix de gros de l’Internet et des liaisons louées. « Malgré un contexte difficile, le sabotage des infrastructures et souvent l’opposition des populations à l’entretien et à l’extension des réseaux, l’AMRTP et les Opérateurs déploient d’énormes moyens pour la satisfaction des consommateurs que vous êtes, que nous sommes. C’est ainsi que l’AMRTP a installé des équipements de surveillance de la QoS en temps réel, qui peuvent même informer les Opérateurs sur leurs BTS. Elle a aussi mis en place un outil de mesure de la qualité des services des Opérateurs de téléphonie mobile, depuis le 22 février 2020 dénommé (AMRTP QoS). Téléchargeable sur Play Store ou sur App Store, l’application « nous permet de faire le diagnostic des problèmes de réseaux, cette fois-ci sur la base des données fournies par les consommateurs » donc, le contrôle par le consommateur lui-même. Sur ce chantier, je vous donne l’assurance que l’AMRTP assumera pleinement ses responsabilités et mettra tout en place pour que soit offert aux consommateurs les meilleurs services », a expliqué Saïdou Pona Sankaré.

Disposée à être toujours à l’écoute, l’AMRTP a ainsi tenu son forum annuel avec les consommateurs, en marge de la commémoration de la Journée africaine des Télécommunications, autour du thème : « l’outil de suivi de la QoS pour les réseaux mobiles des Opérateurs de Télécommunications du Mali (AMRTP QoS) », pour davantage recenser leurs préoccupations en vue de les satisfaire.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies a indiqué que, dans les nouvelles orientations politiques de l’Etat, plusieurs efforts ont été consentis comme notamment le renforcement des exigences définies dans les cahiers des charges des Opérateurs de Télécommunication et plusieurs investissements dans la large bande. « A titre d’illustration, des dorsales maillent la majeure partie du territoire national et les fibres optiques sont actuellement tirées dans les domiciles. Des faits qui prouvent l’efficacité de notre politique d’ouverture et de promotion du Secteur au service de tous et de chacun. L’élaboration des textes est une bonne chose, mais c’est le respect de leur application qui permet l’atteinte des objectifs fixés par eux. C’est pourquoi l’Etat a créé une Autorité administrative indépendante afin qu’elle y veille. Je sais l’AMRTP disposée à de plus en plus de vigilance pour permettre aux consommateurs de disposer de services de qualité, qui respectent les normes internationales exigées. Ce rôle, l’AMRTP ne saurait le jouer sans le concours de tous et surtout des Associations de consommateurs », a conclu Alkaïdi Amar Touré.

A Cissouma

