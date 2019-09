Le Secrétaire général de la section unique de l’UNTM de Dakar-Bamako-Ferroviaire a animé, le mercredi11 septembre une assemblée générale d’information,au cours de laquelle il a annoncé que la relance du chemin de fer se fera pour bientôt.

– Maliweb.net –Un ouf de soulagement. Voilà le sentiment du sentiment du secrétaire général de de la section unique de l’UNTM de Dakar-Bamako-Ferroviaire, Modibo Fofana. Ce soulagement, selon lui, fait suite à la rencontre que le syndicat a eu avec le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, le lundi 9 septembre. Celui-ci a, à l’en croire, annoncé la création d’un nouveau chemin de fer, Korofina-Diboli. Elle sera gérée par la SOPAFER (société du patrimoine ferroviaire).

Selon le secrétaire général, l’Etat du Mali a décidé d’injecter près deux milliards de FCFA afin de faciliter la relance du chemin de fer. Cette somme sera destinée à la réhabilitation de dix-neuf gares et campements, réparation et mise en état du matériel remorqué, réhabilitation des dépôts et ateliers de maintenance et acquisition d’outillage d’entretien du matériel, travaux de remise à niveau de la voie et des ouvrages d’art, acquisition d’équipements mécaniques et outillages de voie, acquisitions de nouvelles locomotives reconditionnées et le renforcement des capacité de la SOPAFER. « Tout est structuré dans un chronogramme qui sera soumis aux autorités du pays pour l’exécution de ce beau travail élaboré par le ministère de tutelle», a-t-il précisé.

Concernant le payement des salaires, Modibo Fofana a assuré que le ministre Ly a affirmé solennellement que les cheminots seront payés régulièrement jusqu’à la reprise des activités du chemin de fer. « Cela est déjà établi. C’est fini. C’est un engagement entre le gouvernement du Mali, l’Union nationale des Travailleurs du Mali et le Patronat depuis le 29 janvier 2019», a-t-il assuré.

Il a indiqué que les arriérés de salaires seront dans un bref délai épongés. « Les états des payements des salaires de janvier à août 2019 sont au niveau de la direction nationale des finances et du matériel ».

« Tout cela est beau à entendre. J’attends de voir avant de jubiler», confie une femme, qui a assisté à la réunion d’information générale.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

