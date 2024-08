Mohamed Ag Albachar lors du forum AMRTP-associations des consommateurs : “Une aubaine pour nous édifier sur le danger que représente la non identification d’une carte SIM”

“L’identification des SIM a pour finalité de contribuer à la fiabilisation des données statistiques des secteurs des télécommunications et des Tic”

Le chef de cabinet du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Mohamed Ag Albachar, a présidé les travaux du 1er Forum des consommateurs, le 1er août 2024, dont le thème portait sur “L’identification des SIM : Quel impact pour le consommateur ?” Cette initiative de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications et de la communication et des Postes (AMRTP) en partenariat avec les associations des consommateurs a tenu toutes ses promesses. Voici le discours prononcé par le chef de cabinet du département à cette occasion.

Le développement et la transversalité de notre secteur, celui des télécommunications/Tic, est en pleine évolution. Conscient de l’importance du secteur des télécommunications comme facteur essentiel au développement économique et social, l’Etat a manifesté son engagement depuis 1998 en faveur de la reforme par une déclaration de politique sectorielle. Les objectifs visés par cette réforme sont entre autres : Accroître l’offre de services téléphoniques et faciliter l’accès aux services de télécommunications au plus grand nombre d’usagers, en particulier en zone rurale ; Offrir des services variés et de bonne qualité à des prix concurrentiels qui soient orientés vers les coûts réels ; Construire un réseau national de télécommunications fiable, et connecté aux autoroutes de l’information ; Promouvoir les télécommunications, comme secteur économique essentiel à l’essor d’une économie compétitive, ouvert au monde et où le secteur des services représente une part importante du PIB…

Pour réaliser ces objectifs, deux axes stratégiques sont définis : ouverture du secteur à la concurrence et l’ouverture du capital de l’opérateur historique.

Le Mali enregistre actuellement trois opérateurs globaux (fixes, mobiles, Internet et données). Cette présence a entrainé une forte amélioration de la couverture et de l’accès des populations aux services de télécommunications comme l’atteste l’évolution des indicateurs. Aucun secteur n’est épargné par l’utilisation du mobile, le commerce, la banque, les jeux, la sécurité sans oublier les services classiques. Cette popularisation du mobile n’est pas sans conséquence, C’est à cet effet que, je salue le choix du thème du présent forum à savoir : l’identification des SIM Quel impact pour le consommateur ?

De la déclaration de politique sectorielle à l’ordonnance n°2011-023/P-RM du 28 septembre 2011 et ses textes d’application posent déjà le principe de l’identification des abonnés au service des Télécommunications ouvert au public.

Mesdames, Messieurs L’identification des abonnés aux services des télécommunications découle du constat fait par l’Autorité malienne de régulations des télécommunications/Tic et des Postes (AMRTP) et le ministère, de la recrudescence du nombre d’actes répréhensibles (chantage, injures, menaces, etc.) posés par SMS, appels et courriers électroniques. C’est pourquoi, le gouvernement a adopté en 2015, le décret n°2015- 0265/P-RM du 10 avril 2015 fixant les modalités d’identification des abonnés aux services des télécommunications/Tic ouverts au public.

Par le constat de certaines insuffisances le Décret a connu une certaine modification en 2019, fixant la limitation du nombre de carte SIM par abonné suivi par des arrêtés d’application. Cette identification des abonnés est une opération, indispensable, non seulement pour le développement du secteur, mais aussi pour la protection et la sécurité des citoyens et du pays.Mesdames, Messieurs; l’identification a pour finalité de contribuer d’une part à la fiabilisation des données statistiques des secteurs des télécommunications et des Tic (nombre d’abonnés, taux de pénétration, répartition des abonnés par zone…), et d’autre part, au renforcement de la sécurité tant au niveau national que transnational. La sécurité s’entend aussi par la possibilité pour l’abonné ayant perdu son appareil téléphonique ou ayant sa carte à puce endommagée de pouvoir obtenir de son opérateur, sans autres difficultés, la suspension du numéro concerné ou la délivrance d’une nouvelle carte.Mesdames, Messieurs; ,’élaboration des textes est une bonne chose mais, c’est seulement leur respect qui permet l’atteinte des objectifs fixés par eux. C’est pourquoi, l’Etat a créé et doté une Autorité administrative indépendante afin qu’elle veille sur l’application correcte des textes.

J’invite l’AMRTP à plus d’information et de sensibilisation pour permettre aux consommateurs de se faire identifier pour continuer à profiter des services des opérateurs. Ce rôle, l’AMRTP ne saurait le jouer sans le concours de tous. Elle a besoin de l’appui des autres structures publiques et surtout des Associations de consommateurs. Mesdames, Messieurs, ce forum est une aubaine pour nous édifier sur l’importance de l’identification des SIM et sur le danger que représente la non identification d’une carte SIM. Donc, j’insiste auprès de chacun d’entre vous de manifester un grand intérêt et exhorte le Conférencier à fournir le maximum d’informations et dans un langage peu technique. Ce qui nous permettra de recevoir de pertinentes recommandations, qui seront sans doute exploitées par mon département pour une meilleure politique de développement de ce secteur transversal.

Mesdames, Messieurs, je formule le vœu pour vous de bons débats riches en recommandations et propositions pour un secteur des télécommunications/Tic émergent au Mali”.

Commentaires via Facebook :