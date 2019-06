L’annonce a été faite le mercredi 19 juin dernier, lors d’une conférence de presse, par le nouveau directeur du Groupe Orange pour l’Afrique et le Moyen Orient, Alioune N’Diaye, non moins ancien DG Orange Mali. Le nouveau patron du Groupe Orange pour l’Afrique et le Moyen Orient, au terme de sa visite de quelques jours à Bamako, a rencontré les hommes de médias pour leur faire la restitution de sa visite au Mali. Il a aussi expliqué aux journalistes, les perspectives d’Orange-Mali à travers l’installation très prochaine d’un Digital Center à Bamako. Il avait à ses côtés le DG d’Orange-Mali, Brelotte Ba et la Directrice des Ressources Humaines d’Orange Middle East And Africa, Valerie Boulanger.

Au cours de cette visite, Alioune N’Diaye et sa délégation, ont été reçus successivement par les plus hautes autorités du Mali. Les échanges, a fait savoir M N’Diaye, ont essentiellement porté sur les perspectives et les orientations stratégiques du Groupe Orange à court, moyen et long termes sur le continent . A l’en croire, le Groupe Orange poursuivra sa croissance sur le continent. Cela, grâce aux relais de croissance que sont la Data, Orange money, le B2B et le développement des nouveaux services digitalisés que sont le mobile Banking, l’énergie et les services fondamentaux sur la connectivité.

Comme perspectives, Alioune N’Diaye a souligné qu’Orange-Mali entend continuer sa transformation digitale au Mali. « Plus que jamais, nous croyons au potentiel du Mali et nous continuerons à investir », a-t-il dit. Et d’ajouter qu’ils vont installer à Bamako Orange-Mali Digital Center. Cette structure permettra d’aider les personnes à innover dans le domaine du digital. Orange Fab sera gaélement créé pour soutenir les jeunes start-ups dans leurs projets.

Orange-Mali reste le premier en matière d’innovation. Puisqu’il a été le premier à aller sur la 3G et la 4G au Mali s’est félicité , « Notre ambition est d’assurer la connectivité aux Maliens à travers nos meilleurs services », a souhaité Alioune N’Diaye.

Il révélera qu’au Mali, il y a plus de téléphones actifs que la population malienne. Aussi, dit-il, sur 100 F CFA de bénéfice, Orange investit 14 FCFA au Mali.

Pour sa part, le Directeur général d’Orange-Mali, Brelotte Ba, a souligné qu’en matière de responsabilité sociétale, Orange, à travers sa Fondation, a investi 600 millions de FCFA au Mali, en 2018.

AMT

