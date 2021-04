Signature du partenariat entre la Sogem et le groupement Envol Technology- Sonatel pour la gestion de la fibre optique du réseau électrique de l’OMVS

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique a présidé le samedi 3 avril 2021 à l’hôtel Sheraton, la cérémonie de signature de Convention entre la SOGEM/ OMVS et le Consortium Envol Tech/Sonatel.

-maliweb.net- Ce partenariat est le fruit d’une longue collaboration entre les parties prenantes : groupe Sonatel et groupe Envol. Déclaré comme une première en Afrique de l’Ouest, le partenariat entre SOGEM et Envol Technology /Sonatel, vise à faciliter l’accès à l’internet et à moindre coût aux citoyens de l’OMVS. Comme indiqué par le ministre de la communication et l’économie numérique, il s’agit d’une valeur ajoutée à notre écosystème numérique en terme tarifaire et d’interconnexion pour l’ensemble des membres de l’OMVS. En outre, monsieur le ministre estime que la nouvelle dynamique insufflée va augmenter la compétitivité sur nos marchés au grand bonheur des populations.

Selon, le S-G d’Envol, Harouna Diakité, le projet de développement du câble de garde en fibre optique (CGFO), s’inscrit dans le cadre du Programme des télécommunications de la CEDEAO qui vise le développement infrastructure régionale de télécommunication moderne, fiable à très haut débit.

Et d’ajouter : « Cette ’infrastructure s’appuie sur le réseau de fibres optiques terrestres, couplé à des câbles sous-marins, offrant ainsi une connectivité sécurisée vers l’international depuis les pays de l’OMVS (Mali, Mauritanie, Sénégal, et Guinée Conakry). Ce réseau constitue un apport de croissance de l’internet dans la région en soutenant l’écosystème TIC par l’égalité d’accès entre les pays, et stimulera l’économie numérique en répondant aux besoins de connectivité et à l’augmentation du trafic dans la sous-région. »

Pour sa part, le haut Commissaire de l’OMVS, Ahmed Diane Sémega, s’est joint aux autres intervenants pour souligner les avantages offerts par la fibre optique du réseau électrique de l’OMVS. Il n’a pas manqué d’exhorter à sa bonne gestion.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

