Accidents mortels sur le trafic ferroviaire : Le Ministre des Transports et des Infrastructures appelle au respect des mesures de sécurité

Dans un communiqué signé et rendu public, le 31 octobre 2023, le Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, informe l’opinion publique que la reprise du trafic ferroviaire de voyageurs, qui se déroule normalement depuis le 09 juin 2023 de Bamako à Kayes, a cependant été marquée par des accidents mortels. Face à ces drames, le ministre Dembélé Madina Sissoko, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes.

Le Ministre des Transports et des Infrastructures fait observer que malgré les multiples messages de sensibilisation diffusés dans les médias, certaines personnes ne se libèrent pas encore des habitudes contractées aux abords du rail pendant la période d’interruption du trafic ferroviaire.

Pour la sécurité et le respect de la vie de ces concitoyens, le ministre Dembélé Madina Sissoko invite les riverains et les usagers du chemin de fer aux respects de quelques mesures. Selon le communiqué, il s’agit, notamment de respecter les consignes de prudence et de vigilance lors des traversées de la voie ferrée ; d’utiliser exclusivement les passages à niveaux officiels pour la traversée de la voie ; d’éviter d’approcher le train sur le rail ; de dégager les emprises des rails, qui sont de part et d’autre de la voie ferrée de 25 mètres en agglomération et de 50 mètres en rase campagne. Le ministre des Transports et des Infrastructures en a appelé au sens civique et au sens de responsabilité des riverains et usagers pour le respect scrupuleux des mesures de sécurité sus rappelées.

Sidiki Adama Dembélé

