– Maliweb.net -Une délégation de la fédération des syndicats des travailleurs du chemin de fer du Sénégal a séjourné récemment à Bamako. Au menu de ce séjour, une rencontre avec l’Administrateur Général de Dakar-Bamako Ferroviaire pour échanger sur la situation actuelle de leur entreprise et le paiement des arriérés de salaire des cheminots du Mali dont le montant s’élève à 1 800 000 000 FCFA.

Dans une déclaration qui a sanctionné cette visite, l’’intersyndicale des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire rappelle à un élan unitaire entre les cheminots des deux pays. Les deux syndicats ont exprimé leur reconnaissance aux Chefs d’Etat des pays pour leur décision historique, qui nomme un nouvel Administrateur Général de l’Organe de Gestion de la Transition du chemin de fer Dakar-Bamako. Ce nouvel administrateur est chargé de la réorientation et l’accélération du processus de la mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel du chemin de fer.

Mais, les cheminots ont déploré la lenteur constatée, à cause des tracasseries administrative, dans la relance de l’activité ferroviaire sur le corridor Dakar-Bamako. « L’Intersyndicale regrette que cette situation qui pollue énormément l’environnement politique et sociale dans les deux pays installe les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire dans une inquiétude et un désarroi sur leur sort par rapport à la gestion du passif et de l’actif de la société », soulignent les deux syndicats dans leur déclaration, qui soutiennent que l’activité économique des populations riveraines est sérieusement impactée à cause de l’arrêt du train sur le corridor Bamako-Dakar.

Face à cette situation qui perdure plongeant de nombreuses personnes dans le chômage, l’Intersyndicale a interpellé les autorités du Sénégal et du Mali à une application diligente et sans délai du schéma institutionnel conformément aux engagements pris. Et l’intersyndicale de poursuivre que l’Administrateur Général qui s’engage à mettre en œuvre le schéma indique avoir renoncé à la contribution des 20 milliards du Sénégal et Mali pourvue que les deux Etats s’acquittent de leur promesse de payer des salaires des travailleurs.

A cette occasion, les cheminots ont félicité les mesures d’anticipation prises par le nouvel Administrateur relatives à l’acquisition de moyens logistiques et la réalisation de travaux de voie ferroviaire indispensables à la reprise des activités. « Il revient aux autorités maliennes de résorber le gap de salaires dus aux travailleurs et à prendre toutes les mesures adéquates pour assurer le paiement régulier des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire au Mali », a insisté le porte-parole de l’intersyndicale, qui a mis l’accent sur l’unité entre les travailleurs.

Notons que depuis l’arrêt du train sur le corridor Bamako-Dakar, le gouvernement sénégalais continue à s’acquitter régulièrement du salaire de ses cheminots. C’est le contraire qui se produit au Mali, où les travailleurs restent sans salaire depuis 8 mois. Plusieurs d’entre-deux avaient entamé une grève de la faim pour réclamer leur salaire à l’Etat. Elle a été marquée par mort d’hommes insistant le gouvernement à trouver un compromis avec les grévistes.

