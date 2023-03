Immatriculation des moto-taxis : une question de sécurité nationale

Ils sont partout en ville : sur les grandes altères comme dans les carrefours et ruelles. Ils sont disponibles et plus rapides. Mais si ces fameuses deux roues appelées moto-taxis répondent avec satisfaction aux besoins de nombreux usagers, elles n’en suscitent pas moins des inquiétudes. Car, ces engins ne sont pas immatriculés et aucun signe apparent ne permet de les identifier. Voilà une autre source d’insécurité car, les usagers n’ont aucun repère d’identification en cas de forfait. Mieux, leur identification est d’autant plus impérative que ces engins peuvent être utilisés par l’ennemi à des fins malveillantes contre la sûreté nationale.

Quid de leurs conducteurs qui n’ont, pour la plupart, aucune notion du code de la route ? Ne sont-ils sont à l’origine de nombreux accidents sur la voie publique du fait de leur ignorance des règles élémentaires de la circulation routière.

Toutes les tentatives de les contenir et de les encadrer ont échoué. C’est pour toutes ces raisons que l’Etat doit avec fermeté, mettre de l’ordre dans ce secteur du transport avant qu’il ne soit trop tard.

La Rédaction

