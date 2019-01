Combien de fois, y-a-t-il eu des accidents sur cette route nationale qui conduit jusqu’à Conakry en République de Guinée ? Au moins, il y a chaque semaine un accident grave lié au fait que les nombreux camions guinéens stationnent sur une bonne partie de la chaussée, laissant peu de passage aux deux files venant dans les deux sens de la circulation. Très souvent ces stationnements ne sont pas signalés par un triangle lumineux, comme le recommande le code de la route. Même si cela est le cas quelques fois, il faut signaler que ces camions ne doivent entrer en ville qu’à partir de 22 heures selon la dernière lettre circulaire du Maire du District de Bamako. Mais déjà à partir de 19 heures, ils sont positionnés en colonne de plus de 200m. Cette disposition obstrue la circulation et cause de nombreux accidents. Les pauvres populations de cette zone en ont marre de cette situation et en appelle à la responsabilité de l’ANASER afin de sauver leurs vies. Le plutôt serait le mieux, car il y a urgence en la matière. On constate cette situation au quotidien .

La Rédaction

