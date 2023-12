Lancement de la marque Africa Global Logistics- AGL Mali

Désormais Bolloré Africa logistics s’intitule Africa Global Logistics –AGL,

C’est dans ce cadre qu’Africa Global Logistics Mali a organisé le samedi 16 décembre 2023 à Azalaï hôtel une soirée gala pour présenter la nouvelle identité ainsi que les prouesses et ambitions de l’entreprise.

« Chers clients, Chers partenaires Chers amis, Chers Collaborateurs, Mesdames et Messieurs, C’est un honneur et un privilège de célébrer avec vous, ce moment important de l’histoire du transport et de la logistique au Mali et en Afrique. Le 22 décembre dernier a consacré, l’acquisition de notre société par la famille MSC, leader mondial du trafic maritime et ainsi, notre entreprise a entamé un voyage passionnant vers une nouvelle ère. Ensemble, nous tournons une nouvelle page, ensemble nous prenons une nouvelle identité : Africa Global Logistics – AGL… Oui, Désormais nous portons avec fierté le nom AGL Mali (Africa Global Logistics Mali).», a déclaré Rémi Ayikoué Amavi le directeut général de AGL Mali.

Dans son intervention Djibril Sangaré cadre chez AGL Mali, a fait cas de l’historique du groupe Bolloré au Mali, présent plus d’une décennie, qui a connu différentes mutations qui conduira à la naissance de Bolloré Africa logistics et maintenant Africa Global Logistics AGL.

Selon ses dires, ces différents changements n’affectent en rien à la qualité des services toujours mis à la disposition des clients. AGL est une marque unique qui sait être une réponse aux besoins logistiques et du transport, indique-t-il.

Il est renchéri par le DG de Africa Global Logistics- AGL Mali, qui déclare qu’en temps que leader de la logistique en Afrique, doté de grandes capacités d’écoute, de compréhension, du respect des clients et partenaires, AGL au Mali comme partout en Afrique s’engage à fournir un service logistique multimodale intégrée, de haute qualité, qui soutient le développement des pays du continent.

« Avec nos collaborateurs à travers le monde, nous nous engageons à fournir un service logistique multimodale intégrée, de haute qualité, qui soutient le développement de nos pays et de l’Afrique. Le Groupe AGL continuera à investir dans les infrastructures, à développer des solutions innovantes pour répondre aux défis de notre époque. », A-t-il déclaré. Avant d’ajouter « Nous sommes témoins de la passion pour l’innovation et l’excellence dans le domaine du transport maritime de notre entreprise mère, MSC. Dans un monde en constante évolution, cette passion nous inspire, nous pousse à imaginer des solutions innovantes et compétitives pour nos clients. ».

Cette soirée a également été opportune pour le directeur commercial de AGL Mali, Salif Ouattara, de rappeler les réalisations de l’entreprise dans le cadre de sa RSE ( responsabilité sociale de l’entreprise). Il s’agit entre autres des actions communautaires en soutien aux populations, des dons etc.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :