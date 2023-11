Mali : Deux blessés légers suite au déraillement d’un train à Mahina (AxeKayes-Bamako)

Au moins deux agents blessés et des dégâts matériels importants sur le train et la voie ferrée. C’est le bilan de l’accident ferroviaire survenu suite au déraillement d’un train de la Société du patrimoine ferroviaire du Mali (SOPAFER-MALI SA) ce vendredi 24 novembre dans la localité de Mahina sur l’axe Kayes-Bamako, a a annoncé le ministère des Transports et des Infrastructures ce samedi 25 novembre 2023.

« Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion publique que le train n°15 du 24 novembre 2023, en provenance de Kayes pour Bamako, a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Mahina », précise le communiqué ministériel. Avant de préciser que l’accident n’a pas été enregistré de mort ni de blessé parmi les 410 voyageurs.

Toutefois, le ministère en charge des Transports regrette la blessure légère de deux agents de la SOPAFER-Mali SA au cours de l’événement malheureux qui a occasionné << des dégâts importants sur le matériel roulant, ainsi que sur la voie>>.

Ainsi, en plus de l’enquête technique, le Département rassure qu’une « enquête judiciaire » sera ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Dans cette circonstance malheureuse, le ministre des infrastructures assure les usagers que son département, à travers la SOPAFER-Mali SA, est à peid-oeuvre pour que la circulation des trains reprenne dans les plus brefs délais, conformément à la volonté des autorités de la Transition.

Dembélé Madina Sissoko a saisi l’occasion pour remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien à l’équipage de la SOPAFER-Mali SA et aux passagers lors du triste événement.

Aboubacar TRAORE

