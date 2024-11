La première rencontre annuelle des services de la Direction générale des Transports s’est tenue du 11 au 13 novembre 2024. Placée sous le thème de l’innovation et de l’harmonisation, cette initiative managériale a permis de mettre en évidence les avancées réalisées grâce au leadership du Directeur général et de son équipe.

«Direction Général des Transports : entre innovation et harmonisation» ! Tel était le thème de la première «Rencontre annuelle» de la Direction générale des transports (DGT) organisée du 11 au 13 novembre 2024. «Si l’innovation permet d’améliorer les services, l’harmonisation en assure la cohérence…», a indiqué Mamadou Thierno Sow, Directeur général des Transports. Selon lui ce thème met en exergue «la volonté de mettre en place des procédures uniformes, des documents standardisés et des outils harmonisés pour renforcer l’efficacité de l’administration des transports à tous les niveaux». En harmonisant les pratiques, a rappelé le DG, «nous garantissons que chaque service de la Direction générale (qu’il soit central, régional, subrégional ou extérieur) offre un niveau de service identique et conforme aux exigences de la politique nationale».

«L’innovation ne se limite pas aux seuls outils technologiques. Elle réside aussi dans la capacité à repenser l’organisation interne, les processus de travail, et à créer des espaces de formation continue pour les agents. C’est pourquoi cette rencontre annuelle constitue aussi un cadre de mise à niveau, où le personnel de la direction recevra une sorte de mise à point pratique sur différents aspects de l’administration des Transports», a rappelé Mamadou T. Sow.

Conçu comme un cadre formel d’échanges, cette rencontre a offert aux participants l’occasion de discuter des difficultés rencontrées, de formuler des solutions et de fixer des orientations stratégiques pour l’avenir du secteur des Transports. Pour le Directeur général des Transports, Mamadou Thierno Sow, l’événement a été «un moment charnière pour la DGT». Selon de nombreux participants, ce fut surtout «un espace de concertation pour renforcer notre cohésion et notre efficacité dans l’accomplissement de notre mission quotidienne».

«L’initiative de cette rencontre s’inscrit dans une volonté d’instaurer un dialogue constant et constructif entre les différents services qui constituent l’architecture de la Direction générale des Transports», a insisté M. Sow. Par rapport au thème de la rencontre, il a rappelé que la DGT a fait des «avancées notables» depuis 2021. Récemment mis en service, le système de gestion intégré des documents de transport «Sigi Dolo» en est la preuve. Selon le premier responsable de ce service central, il «représente une avancée considérable en matière de transparence et d’efficacité administrative». Ce système simplifie non seulement les démarches pour les usagers, mais réduit aussi les risques de fraude et permet «une gestion centralisée des documents de transport, contribuant ainsi à une meilleure fluidité du secteur».

La reprise par la DGT de l’activité de confection des plaques ; le rehaussement de la qualité du contrôle technique des véhicules pour répondre au besoin urgent impératif d’assurer la sécurité des usagers de la route ; le contrôle technique (un élément clé pour prévenir les accidents et garantir que les véhicules en circulation) ; l’introduction du nouveau Code de la route et de ses arrêtés d’application… ont été aussi abordés par le Directeur général lors de l’allocution prononcée à l’ouverture de la rencontre. Ces mesures représentent des avancées significatives qui témoignent de l’engagement de la DGT envers une administration moderne et innovante. Dans son intervention, Mamadou Thierno Sow n’a pas manqué de féliciter et de reconnaître le leadership du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, qui ne «cesse d’impulser la dynamique de la marche en avant dans les secteurs de son département».

A noter que la Direction générale des transports (DGT) a été créée par l’Ordonnance N°2022-008/PT-RM du 11 mars 2022 modifiée et ratifiée par la Loi N°2022-016 du 23 juin 2022. Elle a vu le jour dans un contexte où le secteur des transports au Mali devait répondre à de nouveaux défis comme l’urbanisation croissante, l’augmentation du trafic, les exigences d’une meilleure sécurité, la facilitation du commerce et du transit, ainsi que l’impératif d’adopter des pratiques durables et modernes.

C’est dans cette dynamique que, en tant que service central du ministère des Transports et des Infrastructures, la DGT a pour mission de concevoir, d’élaborer et d’assurer l’application de la Politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement dans les secteurs du transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial. Mais au-delà de cette mission de régulation, la DGT se doit également d’être un acteur de l’innovation, capable de proposer des solutions novatrices adaptées à un environnement en perpétuelle évolution. Une mission qu’elle assume pleinement grâce au leadership de Mamadou Thierno Sow.

