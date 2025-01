Pour perpétuer la mémoire de Bamadou Simaga, pionnier de l’économie malienne !

La Société malienne des transports (Somatra) vient de réceptionner de nouveaux bus de marque Yutong, réputée être l’une des meilleures. La cérémonie s’est déroulée, le lundi 13 janvier 2025, dans les locaux de la compagnie, en présence de nombreux invités. Selon le responsable de la société chinoise “Yutong”, Jerry Ly, c’est le début d’un nouveau partenariat avec la Somatra. D’après le directeur général de la Somatra, Mamadou Simaga (il est l’un des fils de feu Bamadou Simaga), l’acquisition de nouveaux bus (53 à 60 places) est une manière pour cette “entreprise familiale” de réitérer son engagement de satisfaire sa clientèle. Déjà, on sentait la grande joie et surtout le sourire sur les lèvres des chauffeurs et de certains clients, qui attendaient le top départ.

La Société malienne des transports (Somatra) est une compagnie de transport, qui a vu le jour grâce à un fils de Ségou du nom d’Amadou Ousmane Simaga dit Bamadou. Ayant été un magnat de l’économie malienne, cet homme a toujours été cité comme une “fierté nationale” pour avoir bâti cette entreprise familiale dont la relève est assurée par ces dignes enfants. Il s’agit de Mamadou Simaga, qui occupe le poste de directeur général de la Somatra, et Mme Koumaré Mariam Simaga dite Gakou comme directrice générale adjointe.

Grâce à leur leadership, la Somatra vient encore d’investir dans un parc flambant neuf avec l’acquisition de nouveaux bus de marque Yutong qui répondent à toutes les normes pour le transport : climatisés avec wifi et ceinture de sécurité pour chaque passager.

La réception du 1er lot de ces bus a fait l’objet d’une cérémonie, le lundi 13 janvier dernier, dans les locaux de la compagnie en présence de nombreux invités dont des responsables de la société chinoise “Yutong”, et l’imam Kokè Kallé ainsi que des ressortissants ségoviens qui étaient aussi de la fête aux côtés de l’honorable Abdine Koumaré, époux de Mariam Simaga dite Gakou.

“Aujourd’hui est un jour important pour nous à la Somatra, car il consacre le renouveau dans la constance. Et la constance parce que notre compagnie n’a jamais failli à sa mission, qui est le désenclavement du Mali en mettant au service de la population des autocars et autres matériels de transport à moindre coût par rapport à ses confrères et cela malgré les aléas de la conjoncture économique. Cette cérémonie concerne la remise des clés et la réception des autocars acquis par notre compagnie dans le cadre de la redynamisation de son activité”, a souligné le directeur général Mamadou Simaga. Avant de préciser que : “Notre compagnie de transport est le fruit d’un dur labeur créé par feu notre père Amadou Ousmane Simaga, il y a de cela plusieurs décennies et pour l’occasion je souhaiterais lui rendre hommage avec une minute de silence”.

Le directeur général de la Somatra a ensuite mis un accent particulier sur le renouveau de cette compagnie de transport qu’il a toujours considérée comme une compagnie pour tous les fils du Mali. “Ce que vous voyez aujourd’hui est le résultat d’une coopération avec les travailleurs et collaborateurs qui ont une vision commune d’aller de l’avant ensemble pour un Mali prospère avec notre modeste concours. Aussi, la Somatra réitère son engagement à toujours satisfaire sa clientèle car le transport, c’est notre affaire”, a-t-il précisé. Avant de rappeler que “lors de la réfection de la route nationale Ségou-Bamako, la Somatra a été l’une des rares compagnies à continuer à desservir cet axe pendant que d’autres le délaissaient pour préserver leur matériel laissant les passagers à leur sort”.

Le responsable de Yutong Yerry Ly était visiblement très heureux de la remise des clés des nouveaux bus à la Somatra. Selon lui, Yutong est la plus grande compagnie chinoise dans le domaine du transport moderne. “Merci Somatra pour la confiance. Nous sommes convaincus que l’aventure sera encore meilleure avec vous puisque la réception de ces bus est le début d’un nouveau partenariat. Comme vous le savez, nous assurons le service après-vente avec toutes les garanties requises”. Parole de Jerry Ly.

Quant à la directrice générale adjointe, Mme Koumaré Mariam Simaga dite Gakou, elle a invité les chauffeurs à faire de ces bus leurs propres véhicules. “Nous venons de recevoir le premier lot des bus dans le cadre de notre partenariat avec la société Yutong. Et nous attendons un autre lot très bientôt. C’est pour vous dire que le transport n’est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Ensemble, nous allons mieux développer notre secteur. Et j’ai toujours dis que la Somatra, c’est pour Ségou”, a-t-il souligné. Avant de rendre un vibrant hommage à son père feu Bamadou Simaga.

En tout cas, avec le renouveau de la Somatra, il s’agit aujourd’hui de préserver la mémoire de cet ex-pilier de l’économie malienne dont il fut au cœur durant de longues décennies. Et aujourd’hui, la gestion de la Somatra jusque-là prouvée par Madou et Gakou Simaga confirme que “bon sang ne saurait mentir”. Ces deux enfants ont hérité de feu leur père la noble valeur de probité.

Bamadou Simaga, le grand baobab !

Jusqu’à son dernier souffle, Amadou Ousmane Simaga dit Bamadou a marqué de son empreinte son ère et l’économie du Mali dans les secteurs aussi divers et variés que les transports, le négoce, l’import-export, l’agroalimentaire, l’automobile, les groupes électrogènes, etc.

Homme d’affaire coriace, doté d’une solide expérience, Amadou Ousmane Simaga s’est hissé au sommet du microcosme entrepreneurial du Mali jadis embryonnaire, en constituant un patrimoine impressionnant de plusieurs entreprises pourvoyeuses d’emploi pour des milliers de personnes. L’homme qui aimait à dire à ses interlocuteurs qu’il souhaitait vivre au moins cent ans nous a quittés le 1er mai 2019 dès suite de maladie à l’âge de 84 ans.

Son immense fortune a été forgée et assise dans le secteur des Transports.

Né en 1935 à Ségou, Amadou Simaga dit “Ba Amadou” a entamé une scolarité normale qui s’est interrompue au niveau du secondaire en 1952 afin d’épauler ses parents dans la gestion de l’entreprise familiale. C’est ainsi que débuta une carrière qui fera long feu durant les premières années du Mali indépendant, d’abord chauffeur et responsable du parc auto des transport Simaga jusqu’en 1968.

A partir de 1969, il devient responsable commercial de l’entreprise familiale avec le titre de directeur adjoint. A la mort de frère aîné, Karamoko Simaga, il fonda en 1971 les Etablissements Amadou Simaga, spécialisés dans l’importation des machines de marques Massey Fergusson, Perkins, SDMO (groupes électrogènes), Renault (automobiles). Mais c’est en 1977, avec l’acquisition de l’emblématique Société malienne des transports (Somatra) que Bamadou fit une entrée remarquée dans le domaine du transport des biens et des personnes, une référence inédite en la matière au Mali.

En 1993, le paysage malien des transports s’enrichit avec la création de la compagnie Balanzan Transport étoffant un parc automobile déjà conséquent, pour le plus grand bonheur d’une clientèle en perpétuelle hausse.

En 1994, Bamadou Simaga rachète la Bétram (Base pour l’équipement et le transport au Mali), une société d’Etat alors en déliquescence et parvint, grâce à cette acquisition, à réussir un sauvetage financier en y ajoutant à la fois une nouvelle dimension à sa vocation : celui d’importateur de véhicules neufs en provenance de la Corée du Sud de marque Daewoo.

En 1995, avec la création de la société Ségou Lait, Simaga intègre de domaine de l’agroalimentaire, se spécialisant dans la production et la distribution des produits laitiers. Bamadou Simaga a été décoré services rendus à la nation. Et il avait reçu plusieurs distinctions à l’international.

Gakou, digne fille de son père !

Voilà une femme battante qui, dès son jeune âge et sous l’ombre de son père, a décidé de boxer dans la cour des Grands, dans l’arène des hommes. Aujourd’hui, on détecte en elle les traits d’une femme combattante à même de relever les défis qui se posent chaque jour aux deux sociétés que dirige Mme Koumaré Mariam Simaga.

Directrice générale adjointe du Groupe “Simaga” (son frère Mamadou Simaga plus connu sous le surnom de Madoublén est le patron) et Directrice générale de la Société Somadine-SARL, qui excelle dans les domaines de la fourniture de mobiliers et matériels bureautiques, la commercialisation de groupes électrogènes et le BTP. Ce sont plusieurs milliers d’emplois qui sont créés à travers ces initiatives.

Une femme d’affaires d’envergure, Mme Koumaré Mariam Simaga est honorée par le Prix africain pour le développement (Padev) en 2021. Elle est donc aujourd’hui l’une des rares femmes aux commandes dans le cercle très prisé des grandes entreprises maliennes, longtemps rétif à l’ascension des femmes.

Après l’école primaire à Bamako, Mme Koumaré Mariam Simaga part en France pour y poursuivre ses études secondaires et supérieures. Elle a ensuite fait ses études de gestion.

Une ferme conviction n’a jamais cessé de l’animer : les femmes doivent avoir leur place partout, et leur voix également. Elle connaît bien la force et le potentiel qui se manifestent chaque fois que des femmes s’unissent pour se soutenir les unes les autres. D’ailleurs, c’est dès son jeune âge qu’elle a pris conscience qu’elle aussi pouvait se servir de ses connaissances et de son vécu.

Ainsi, elle a commencé à travailler avec son père, feu le Baobab Bamadou Simaga en 1992 à Ségou. Elle a appris à savoir qu’il est un homme d’affaires coriace, doté d’une solide expérience.

D’apprenti chauffeur à mécanicien, convoyeur et contrôleur, elle vient de loin, car elle a brisé des échelons pour en être là où elle est aujourd’hui.

Malgré les contraintes liées au travail, Mariam Simaga arrive tant bien que mal à concilier vie de famille et travail. A titre de rappel, Gakou est l’épouse de l’ancien député de Ségou, Abdine Koumaré dit Pelé et aujourd’hui président de la Commission Finance du Conseil national de transition.

L’opératrice économique fait la fierté du Mali. Elle est incontestablement l’une des femmes qui remettent les pendules à l’heure, celles qui jouent leur rôle pour réinventer notre société, notre culture et notre monde. L’éducation familiale, la valeur de probité et le modèle de gestion de la chose publique et privée hérités du papa, font de Mme Koumaré Mariam Simaga une cheffe, une patronne, une gestionnaire incapable de tricher !

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :