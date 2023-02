Relance du trafic ferroviaire : Les pièces de rechange des locomotives acquises bientôt à Bamako !

Grâce à la détermination des plus hautes autorités du Mali et au travail de fourmis du ministère des transports et des infrastructures, la reprise du trafic ferroviaire n’est qu’une question de jour. Le trafic Bamako-Kayes par train reprendra dans les prochains jours au grand bonheur des Maliens en général et des riverains en particulier. Certaines pièces sont déjà acheminées à Bamako. Les autres suivront dans les prochaines heures. Les voies ferrées et les ponts sont prêts.

Déterminées à redonner au Mali son lustre d’antan, les autorités de la transition son au four et au moulin pour relancer les services qui faisaient la fierté du Mali. Ainsi, le Département chargé des transports et des infrastructures se met en première ligne afin que le train siffle à nouveau. Ainsi, depuis la semaine dernière, Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, à la tête d’une délégation, séjourne à Dakar au Sénégal pour une visite de travail. Cette visite est relative aux modalités de récupération des pièces de rechange pour les locomotives maliennes (CC2205 et CC2207). Car, après la réparation des voies ferrées et les ponts, le redémarrage du train Bamako-Kayes était conditionné à l’acquisition des pièces de rechanges des locomotives. A en croire les sources proches du dossier, ces pièces sont acquises aujourd’hui. Une partie est arrivée à Bamako. L’acheminement du reste ne tardera plus afin que cet autre engagement de la transition soit réalisé.

Faut-il le souligner, pendant le séjour de la délégation malienne, après une séance de travail qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale, le Ministre Dembélé Madina Sissoko et son homologue du Sénégal, Monsieur Mansour FAYE, ont effectué une visite d’inspection des pièces de rechange à Diamniadio et à Thiès. Ils ont pu voir de visu ces matériels essentiels à la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes, précisent des sources concordantes.

Ouf de soulagement !

A l’issue de la visite, les techniciens cheminots du Mali et du Sénégal ont fait le tri des pièces de rechange destinées aux locomotives maliennes. Dénouement heureux pour ce processus qui peine depuis plus de 4 ans. Le leadership et le pragmatisme de Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures ont pesé positivement dans la balance.

Selon les responsables du ministère de tutelle, l’issue heureuse de ce processus d’acquisition va consolider la relance définitive du trafic ferroviaire (Bamako-Kayes) qui était adossée à la disponibilité des pièces de rechange.

Oumar KONATE

Commentaires via Facebook :