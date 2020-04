S’il y a eu incivisme, c’est d’abord le gouvernement du Mali qui a été le premier à outrepasser la suspension de tous les vols commerciaux en provenance des pays touchés et cela jusqu’à nouvel ordre. Pendant cette suspension, les mêmes autorités maliennes qui ont signé le décret de suspension se sont arrangées deux jours après à laisser atterrir un avion d’Air France sur notre sol, sachant que la COVID 19 faisait rage en France. Il n’en fallait pas plus, pour que la panique gagne les populations mal informées sur le coronavirus.

Aussi, il a été révélé que toutes les dispositions utiles et nécessaires n’auraient pas été prises réellement. Que dire de cette violation du décret ayant interdit tout vol commercial à destination du Mali, surtout que le Président lui-même a personnellement exhorté l’ensemble des Maliens à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique ?

Bon sang, nous voilà encore devant le langage du TiouTia ! On décide d’une chose théoriquement, et on fait son contraire dans la pratique. Notre président n’est pas à son premier tioutia. Il y en a eu beaucoup de 2013 à 2020. Il en sera toujours ainsi jusqu’à la fin de son mandat. Face à la colère des populations sur les réseaux sociaux, le gouvernement dans un communiqué a tenté de s’expliquer en disant que : que la mesure sur la suspension jusqu’à nouvel ordre de tous les vols commerciaux en provenance des pays touchés à l’exception des vols cargo a frappé des centaines de nos compatriotes qui se trouvaient déjà dans des zones internationales de transit dans différents pays à travers le monde, bloqués, sans possibilité de regagner le Mali. Au regard de cette situation et sur proposition du Gouvernement, le Président de la République a instruit qu’exceptionnellement, pour des raisons humanitaires, il sera procédé à la levée temporaire de ladite suspension jusqu’à ce vendredi 20 mars 2020 à 23h 59 min.

Si le gouvernement a le droit de prendre une mesure exceptionnelle pour voler au secours de certains de nos compatriotes qui sont en difficulté à l’extérieur, force est de reconnaître qu’il devrait respecter toutes les mesures sanitaires. Le test négatif des deux suspects ne confirme pas qu’aucun autre passager n’a pas virus.

Juste après les tests effectués à l’aéroport, les passagers sont rentrés chez eux. Cette décision ne rassure point les Maliens au moment où ils n’ont pas observé les 14 jours d’isolement pour s’assurer que certains ne portent pas le virus.

Une légèreté des autorités qui risqueraient de coûter gros à notre pays au cas où des cas seraient déclarés par la suite. Que Dieu nous préserve ! Le confinement de ces compatriotes venus de la France devrait être systématique pour prévenir toute propagation de cette maladie au Mali.

En plus de la responsabilité dont le gouvernement portera le chapeau en cas propagation du coronavirus au Mali, les passagers seront naturellement victimes de stigmatisation dans leurs familles et dans leur entourage.

Pourtant tout ceci aurait pu être évité en respectant les mesures adoptées.

Peuple du Mali, voici donc la réalité de notre gouvernance, on dit tiou ! Aujourd’hui, demain c’est tia ! et après-demain c’est tioutia à la fois. Peuple as-tu vu une fois la langue du varan ? Elle est fourchue en deux langues non ?

Badou S KOBA

