L’odeur de l’argent attire les voleurs comme celle de la charogne qui attire les vautours. Il y a plusieurs décennies en arrière, aucun Malien n’aurait parié sur l’agriculture. Ce domaine était considéré comme celui des pauvres et entendre dire que tes parents sont paysans, te faisait honte. Aujourd’hui, on dit que l’agriculture est le secteur le plus porteur et du coup, tout le monde est devenu paysan ou veut devenir paysan. À notre avis, le secteur agricole a pris de la valeur depuis que le gouvernement a décidé de le subventionner à coup de plusieurs milliards de Francs CFA. C’est l’odeur de l’argent qui attire les gens comme des mouches qui sentent le pourri. En décidant de subventionner les intrants agricoles, le gouvernement a créé de la convoitise. Si avant, le paysan était seul dans son champ et pour son champ, aujourd’hui, ils sont plusieurs électrons libres à graviter autour de lui chacun pour ses propres intérêts. C’est vrai que le secteur agricole génère aujourd’hui plus de dividendes économiques, mais la qualité des produits agricoles laisse à désirer sans compter le nombre de personnes corrompues qui augmente tous les jours. Parlons de la qualité des produits agricoles. À cause des engrais chimiques, les produits agricoles perdent en qualité. Non seulement, ils ne sont plus aptes pour la consommation mais aussi ils ne peuvent plus être conservés longtemps sans qu’ils ne se mettent à pourrir (pomme de terre, tomates, manioc, aubergines…) tous pourrissent au bout de quelques jours. L’impact négatif de ces produits agricoles sur la santé humaine, est aussi considérable à cause des engrais chimiques utilisés. Les sols se dégradent. À cause de la subvention, la corruption a envahi les champs agricoles. Chaque année, les structures de contrôles font état de plusieurs centaines de millions et de milliards détournées dans le secteur de l’agriculture. Avant, le paysan utilisait l’engrais organique et cela avait plusieurs avantages : non seulement les produits cultivés, étaient d’une qualité de consommation plus élevée, mais ces produits pouvaient aussi se conserver dans la durée sans qu’ils soient avariés. Aussi, il y avait moins de corruption. On ne parlait pas de plusieurs milliards détournés. Le gouvernement doit arrêter la subvention de l’engrais chimique. Encourageons l’utilisation de l’engrais organique plus profitable à tous points de vue. En le faisant, on se débarrasserait également des démons politiques qui viennent envahir les champs paysans et qui causent d’énormes ennuis non seulement aux paysans mais aussi à tout le secteur de l’agriculture. On peut atteindre l’autosuffisance alimentaire (plus saine) mais sans subventionner les intrants agricoles à la base de trop de problèmes.

El Hadj Tièmoko Traoré

