Former quelqu’un pour qu’un jour, il prenne les armes pour te combattre ?

Ce n’est pas le souhait, ni la volonté de l’Etat lorsqu’il récupère des ex combattants de l’armée irrégulière pour les intégrer au niveau des forces de défense et de sécurité du Mali. Et pourtant, cela arrive souvent que des anciens combattants des groupes armés rebelles, réintégrés ou intégrés dans l’armée régulière, reprennent leurs mauvaises habitudes en rejoignant le maquis. Du coup, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion devient un vrai casse-tête pour le gouvernement malien. C’est le processus de paix et de réconciliation, qui prévoit ce schéma. Mais, pour de nombreux observateurs, cela ne marche pas. “On forme des gens qui se retrouvent du jour au lendemain parmi les groupes armés terroristes” dit-on. Ce n’est pas totalement faux. De tels scénario, ont été constatés dans les processus de DDR au Mali que ça soit dans le passé comme dans le présent. Et pourtant, on continue toujours avec le processus. Aujourd’hui, avec la crise sécuritaire actuelle, il s’agirait du recrutement et de l’intégration de 3 000 ex-combattants au sein de l’armée malienne. Le 6 février dernier, une rencontre a eu lieu au ministère de la Réconciliation nationale, de la paix, avec les membres des groupes armés “alliés à l’Etat malien”. “Alliés” ou pas, il s’agit de combattants qui ont déjà combattu l’Etat malien. Et dans le cadre du Programme « Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Intégration » (DDR-I 2024), l’Etat prévoirait le recrutement de 3 000 ex-combattants, dont l’intégration de 2 000 ex-combattants au sein des Forces armées de Défense, en tant que soldats 2è classe, et 1 000 autres recrutés dans le cadre de réinsertion, au niveau des inaptes du MOC, conformément aux recommandations du dialogue inter-malien (DIM). Le principe, dans sa forme, est bon. Tout ce qui peut amener la paix et la concorde, est bon à prendre. Seulement voilà : le chien peut-il changer sa manière de s’asseoir ? Si un rebelle peut ne pas rester éternellement rebelle, dans le contexte actuel, la tendance à reprendre le chemin du Maquis, est parfois très élevée. De toutes les manières, rien ne devrait se passer comme avant et les autorités gouvernementales sont suffisamment avisées pour prendre toutes les dispositions qu’il faut pour éviter des scénarios catastrophiques et dramatiques pour l’Etat dans le cadre de ce programme de DDR.

El Hadj Tiemoko Traoré

Commentaires via Facebook :