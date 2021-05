Édito : Leurres et scandales

Le pays semble avoir atteint le point de non-retour, et il fonce à la vitesse de la lumière, vers l’inconnu, sans aucun garde-fou, ni repère. De l’avis de tous les experts à qui les évènements qui se déroulent, actuellement dans le pays ont fait perdre l’espoir, rien ne va plus, et on l’impression que même un génie ne peut plus sortir le pays du pétrin, dans lequel il s’est embourbé, par le soin de ses dirigeants.

Il faut dire aussi que la crise qui dure depuis le départ du président IBK n’a pas été pour arranger les choses. Elle n’a fait qu’attiser le feu de la discorde avec des partenaires, pardon des adversaires qui n’ont aucune chance de s’entendre sur les règles du jeu politique.

Ce n’est plus de ce jeu dont on parle, mais plutôt de l’avenir de tout un pays qui est mené vers les ténèbres. Certes, le pays a pu, dans le passé, des caps plus difficiles à relever si on laisse les choses trainer encore, surtout que le Mali a atteint le stade de non gouvernance où chacun peut prévaloir à l’impunité, même pour les délits les plus honteux.

La grève de l’UNTM ou la sortie programmée du M5RFP dans les prochains jours en est une parfaite illustration de ces déchirements internes. Ce n’est pas tout, avec la démission actuelle du gouvernement et les grincements des dents contre la justice qui ne laisse rien passer au passage, l’indignation de certaines personnes face à l’énormité des salaires des agents de l’Oclei, la cherté de la vie, le pays est dans l’incertitude totale et on le voit comme sur du sable mouvant où le Malien lambda crie, mais son cri est trop court pour être entendu. La question qui taraude l’esprit de tous aujourd’hui est de savoir de quoi demain sera fait. Difficile d’y répondre, mais une certitude, Il est encore temps de sauver cet héritage commun qui est le Mali en mettant nos égos de côté. Et cela est bien possible si chacun de nous mettait l’intérêt commun au centre de ses préoccupations.

Abdourahmane Doucouré

