Edito : N’koro Salif, eh fana wa ?

« Je ne suis pas un populiste. Le M5, Dicko, ce sont eux qui ont creusé le trou dans lequel nous sommes aujourd’hui. Ce sont eux qui l’ont créé. Je dis une chose aux Maliens : qu’ils ne se trompent pas cette fois-ci. On ne peut construire en un laps de temps ce qui a été détruit en 30 ans. Ceux qui crient aujourd’hui ont peur d’aller en prison, parce qu’ils ont tout détruit. Vous vous moquerez d’eux un jour. Moi je suis avec les militaires. Moussa a travaillé, ATT a travaillé, ils sont tous militaires. Les civils n’ont rien fait. Ils ont volé. Ils ont donné les jeunes aux tueries. Ils se sont enrichis… ». Ces propos sont du célèbre chanteur Salif Kéita. Celui-là même qui faisait à longueur de journée des vidéos sur les réseaux sociaux contre IBK qu’il appelait ‘’n’koro’’ (mon grand frère).

Comme le ridicule ne tue plus au Mali, c’est ce même Salif qui était au premier rang du Mouvement du 05 juin- Rassemblement patriotique du 05 juin (M5-RFP). Ce mouvement politico-religieux et de la société civile qui a combattu dans la rue pendant plus de trois(3) mois le régime déchu d’IBK.

Au moment des premières heures de cette lutte qu’il qualifiait d’ailleurs de patriotique, le maestro Salif Keïta avait élu domicile chez l’autorité morale du M5, l’imam Dicko, qu’il traite maintenant de tous les noms d’oiseau. Eh N’koro Salif, on comprend pourquoi vous faites l’éloge des militaires. Ils vous ont choisi de façon illégitime pour siéger au sein du Conseil national de transition. Un organe illégitime, illégal et violateur de la Constitution dont la dissolution pure et simple est réclamée par la majorité des Maliens. N’Koro Salif, ce siège que vous avez obtenu au CNT c’est grâce à la lutte héroïque du peuple M5, dont la victoire a été usurpée par des jeunes officiers affairistes qui sont révélés être des véritables as de dribble.

N’Koro Salif a parlé !…mais il a très mal parlé cette fois-ci. N’koro Salif a pété les plombs. N’koro Salifest un artiste de renom. Il est de son devoir dénoncer avec son art certains comportements colonialistes comme l’ont fait les Bob Marley et autres Alpha Blondy. Mais N’koro Salif, véritable populiste devant l’éternel, a privilégié son tube digestif.

N’koro Salif sait bien dénoncer les acteurs politiques de 91, mais il ne propose aucune alternative pour sauver le pays. En 2018, le candidat qu’il a soutenu n’était-il pas feu SoumaïlaCissé, Président de l’URD, membre fondateur de l’Adema-Pasj ?

N’koro Salif est inconstant, inconséquent et partial quand il critique les acteurs politiques du M5-RFP. N’est-ce pas lui qui a dit qu’il n’y a pas de terroristes au Mali et que c’est l’armée française du “gamin” Macron qui est en train de tuer les Maliens ?

N’koro Salif a malheureusement raté l’occasion de se taire. A mon humble avis, il devrait bouffer ses millions et demi de nos francs et les primes du CNT et se taire. Et comme il n’apporte rien de potable au sein du CNT, il est mieux pour lui de rester sur son île ’’Diata-clan’’ et nous égayer avec sa musique.

Aliou Touré

