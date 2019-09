La météo. Domaine scientifique qui étudie le phénomène atmospheriques. Le vent ; les nuages ; les précipitations, elle cherche à les comprendre et voir dans quelle mesure, elles se forment et évoluent en fonction des paramètres tels que la pression, la température, l’humidité. Les grecques voudraient comprendre le concept, comme l’ensemble des particules en suspension dans l’atmosphère. Aristote voit, à travers elle, une science descriptive de la terre, en général .La météorologie évolua à travers les âges pour devenir au XVème siècle une discipline d’observation régulière .Les travaux de Galilée avec son thermoscope, ceux d’Evangelista Torricelli avec le baromètre et ceux de Robert Hooke qui redécouvre le principe de l’anémométrie pour mesurer la pression du vent, un instrument essentiel à la navigation. Depuis lors, la météo ne cesse de nous impressionner, Son rôle a été imminent durant la deuxième guerre mondiale, elle servait au routage des navires et des convois de ravitaillement, les déplacements de l’aviation et la planification des opérations militaires. L’avènement de l’ordinateur a révolutionné le domaine à partir de 1950 .Des prévisions numériques du temps ont été rendues possibles .C’est en 1960 que le premier satellite météorologique a été mis en orbite ,celui-ci marque le début de la collecte de données météorologiques depuis l’espace à une résolution beaucoup plus supérieure aux stations terrestre, de la télécommunication radio au début du XXème siècle ,puis par satellites et ,dans les années 2000, l’internet viennent renforcer la distribution des informations. Le phénomène est devenu, si indispensable qu’il est aujourd’hui rentré dans nos mœurs .Les mass medias s’en sont appropriés .L’information passe en boucle sur certaines antennes TV ,sur des Smartphones ,et par moment de bouche à oreille .L’essentiel est de se rassurer si le temps est favorable à un tel déplacement terrestre, maritime , aérien ou non ,avant de prendre des dispositions à cet effet .Avec le dérèglement climatique où les saisons se déplacent, rien ne pourra ,désormais ,s’envisager, sans informations météo .Elles nous permettent à coup sûr de prendre des dispositions utiles pour se mettre à l’abri contre les vents dévastateurs ;les cyclones ravageurs ;les glissements de terrains ;les inondations etc…La météo une compagne plus que rassurante.

Baba Diarra

Source : Vert Infos

