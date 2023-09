Éditorial : Nouvelle offensive trompeuse des loups-Garou

C’est avec un cynisme calculé, comme toujours, que des politiciens de la déchéance nationale, se mouvant dans des échafaudages qui ne répondent point aux critères réels de partis politiques dans une démocratie vraie, se sont mis en branle dernièrement pour entrer en effraction dans la gouvernance vertueuse en construction. Les loups garous, mangeurs de la nation malienne- on les connaît tous parfaitement puisque ce sont tous des loups blancs, qui peinent à s’éteindre, dans une énième manœuvre dont ils ont le secret, ont déjà lancé, encore, une OPA sur le Mali Kura. Ils se sont en effet organisés durant les deux dernières semaines pour prendre tout le monde vitesse afin d’organiser à Bamako, non à Ségou où le Président de la Transition a délivré le 13 juillet un message fort, ou à Sikasso, un meeting au cours duquel ils proclameront leur soutien à la candidature à la présidentielle d’un certain colonel Assimi Goïta. Cette motivation, qui ne surprendra plus personne, se base sur un argumentaire insolite : face à la recrudescence des attaques armées violentes et complexes intervenue les 7, 8 et 12 septembre 2023 contre les moyens de transport de passagers civils et des militaires dans les régions de Tombouctou et Gao occasionnant d’énormes pertes en vies humaines, des destructions et incendies de villages, de biens matériels, extorsions de milliers de têtes de bétails, les partis politiques réunis les 13, 15, et encore 18 septembre 2023 pour peaufiner leur plan inceste, ont signé une déclaration dénommée ‘’APPEL DES PARTIS POLITIQUES POUR LA PAIX ET LA STABILITÉ DU MALI’’. Du grand art politicien dans l’exploitation talentueuse des malheurs du Mali et des souffrances de la nation malienne dont ils portent la responsabilité pleine et entière devant Dieu et devant l’histoire. Le Président de la Transition, qui n’a point reçu de ces loups garous le message de compassion, à fortiori de condoléances, nous informe le Premier ministre au cours de la cérémonie de commémoration organisée conjointement par la ministre de la Promotion de la Femme et son homologue de la Jeunesse au Palais des Sports de Bamako le jour du 22 septembre, a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines et aux blessés civils et militaires lors du conseil des ministres du 13 septembre 2023. On mesure toute l’amertume du Chef de l’Etat qui, mettant la main à son cœur, plutôt à son âme, constate que les rats de la politique malienne et leurs nombreux soutiens (CEDEAO, UNION AFRICAINE, ONU, UNION EUROPEENNE, Organisations de défense des Droits de l’Homme) n’aient pas exprimé la moindre compassion pour les victimes du bateau civil Tombouctou perfidement attaqué par des terroristes que ces derniers devraient logiquement condamner. Que diantre !

La trentaine, voire la quarantaine de partis politiques qui ont signé la maudite déclaration et qui prétendent de se projeter à mener des actions futures pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, étaient où quand il y a eu les tueries de Sobane Da, Ogossagou, Boulikissi, Kolongo, Indélimane, Songhô ou Bodio pour tirer raison des crimes perpétrés afin de s’engager pour la paix ? Mais non, la vérité est que, après Synergie 22, Cadre des échanges pour une transition réussie, puis pour le retour à l’ordre constitutionnel, Appel du 20 février, etc., qui ont perdu toutes leurs balles, il faut coûte que coûte s’infiltrer dans la nouvelle gouvernance dans laquelle on remettra les mauvaises habitudes, vol, corruption, détournement à ciel ouvert des deniers publics. Et surtout se mettre à l’abri des poursuites judiciaires, comme si les magistrats trahiraient leur serment ! Les sangsues se colleront à d’importants acteurs de la Transition pour réussir leur coup. Mais le peuple parera à leur nouvelle offensive qui ne se justifie que par leur instant de prédations multiples.

Amadou N’Fa Diallo

