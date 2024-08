L’insécurité, c’est l’affaire de nous tous !

Il est clairement établi que l’insécurité au Mali, est passée en priorité une. C’est le sujet qui préoccupe le plus nos plus hautes autorités et nos forces armées et de sécurité. Il n ‘y aurait même pas d’élections tant que le territoire national n’est pas débarrassé du terrorisme. Dès lors, chaque Malien doit faire de l’insécurité, son souci premier. Chaque Malien doit en faire son affaire personnelle afin que très rapidement, nous puissions sortir de cette zone d’inconfort car, avec l’insécurité devant nos portes, nous ne pouvons rien entreprendre. Si le combat armé contre les groupes terroristes, est l’affaire des FAMA (forces armées maliennes) les populations civiles peuvent, elles aussi, apporter leur contribution. Il s’agit pour chaque malien, de ne pas se rendre complice de quoi que ce soit qui pourrait mettre à mal les opérations des FAMAS (donner leur position, partager les propagandes des groupes armés terroristes sur les réseaux, prêter assistance à ces groupes en leur fournissant du carburant, de la nourriture, de l’argent …) Il ne s’agit plus de soutenir ou de ne pas soutenir la Transition, d’être avec ou contre Assimi… Mais de la survie du Mali face à l’impérialisme néocoloniale et son bras armé qu’est le terrorisme. Le banditisme, aussi dangereux que le terrorisme armé, doit aussi être circonscrit. Il doit être combattu avec la même rigueur car, c’est aussi le banditisme qui coupe les routes, vole et tue. Il est généralement confondu avec le “terrorisme” dans sa forme actuelle. Mais les conséquences, sont les mêmes. Laissons de côté nos rancœurs, nos divisions, nos peines et nos souffrances et combattons ensemble l’insécurité qui est la cause de tous nos problèmes. Cette union sacrée doit aussi être l’objectif du gouvernement. Évitons les discours de haine qui divisent ! Évitons la manipulation des esprits qui ne fai-t qu’augmenter la rancœur et créer la suspicion. Concentrons-nous sur l’essentiel qu’est la sécurité pour tous les Maliens. Soutenons nos FAMAS pour une victoire finale. Oui, cette victoire est possible si nous nous montrons unis et solidaires.

El hadj Tiémoko Traoré

Commentaires via Facebook :