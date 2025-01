Grâce à l’ONG Al Barka et son partenaire l’ambassade de la République populaire de Chine au Mali, la capacité d’accueil de l’école communautaire de Niamakoro a été renforcée par trois nouvelles salles. La remise de ces trois blocs flambant neuf et équipés a été faite le samedi dernier par la présidente de l’ONG Al Barka Daraja Haïdara et l’ambassadeur de Chine au Mali Chen Zhihong aux responsables scolaires et communautaires de la localité.

Avec la construction de ces trois salles de classes, c’est une épine que l’ONG Al Barka et son partenaire l’ambassade de la République populaire de Chine viennent d’enlever du pied des responsables scolaires, communales et communautaire du quartier Niamakoro en Commune VI du district de Bamako. Ces trois salles de classes sont équipées de tables bancs, d’un tableau. Daraja Haïdara, présidente de l’ONG Al Barka, initiatrice de ce projet, a remercié l’ambassade de la Chine pour son appui qui a permis la construction de ces trois blocs. Elle a apprécié le partenariat entre son ONG et la représentation diplomatique chinoise au Mali. “Avec la République populaire de Chine, ce n’est pas seulement ces trois blocs, nous avons construit également grâce à son appui des classes à Gombala dans la région de Koulikoro, nous avons mené aussi une campagne sanitaire avec la cinquantième mission médicale chinoise au Mali qui a fait des consultations gratuites dans la région de Koulikoro avec l’octroi des premiers soins. Des kits scolaires ont été aussi remis aux enfants de cette région. La Chine est un partenaire sûre aux côtes du Mali depuis longtemps et ce partenariat s’est renforcé avec le leadership de Son excellence, Chen Zhihong”, a déclaré Daraja Haïdara.

Très ému par cette action, Julien Kéita, directeur de l’école communautaire de Niamakoro a salué l’ONG Al Barka et son partenaire pour cet appui précieux à cette école créée entre 1994-1995.

Pour le directeur de l’école communautaire de Niamakoro, depuis l’année scolaire 2020-2021, l’ONG Al Barka et ses partenaires ont appuyé leur établissement pour renforcer ses capacités afin de lui permettre de faire face à ses missions fondamentales d’éducation pour tous. Cet accompagnement, selon lui, est passé de la rénovation des latrines à l’appui-conseil sur le plan qualité de l’enseignement. Il a au nom du président du comité de gestion et l’ensemble du personnel de l’école remercié Al Barka et l’ambassade de la République populaire de Chine pour ce précieux soutien. “Nous mesurons l’importance de ce geste noble car il permettra d’améliorer les rendements scolaires, améliorer aussi les conditions d’apprentissage des élèves mais aussi des enseignants. La construction de ces classes vont contribuer aussi à lutter contre le chômage des jeunes avec les recrutements d’enseignants”, a soutenu le directeur de l’école communautaire de Niamakoro. Il s’est engagé à bien entretenir cette infrastructure si précieuse par un meilleur usage. Nonobstant ce soutien, le directeur Julien Kéita a révélé que leur école est confrontée à certains défis notamment le manque de matériels scolaires et didactiques, la non clôture de l’espace scolaire, le besoin de construction d’un autre bloc, la formation continue des enseignants…

Pour le représentant du maire de la Commune VI Fousseyni Cissé, cette remise des trois classe par l’ONG Al Barka avec le soutien de son partenaire l’ambassade de la République populaire de Chine restera gravée à jamais dans la mémoire des populations de ce quartier, compte tenu de la place de l’éducation pour une nation et pour un pays.

Avant de couper le ruban symbolique, l’ambassadeur de la République populaire de Chine a remis des kits scolaires et du matériel sportif à la direction de l’école de Niamakoro. Le diplomate chinois Chen Zhihong a salué à son tour l’excellence des relations entre son pays et le Mali qui a pris un tournant historique depuis la visite du chef de l’Etat Assimi Goïta en Chine, visite au cours de laquelle les relations ont été portées au niveau stratégique. Pour le diplomate chinois, l’année 2025 sera cruciale pour une modernisation à la chinoise et pour le Mali Kura et sera marqué par le 65e anniversaire de l’établissement de la coopération diplomatique entre la Chine et le Mali. L’ambassadeur de la République populaire de Chine s’est dit convaincu que grâce aux efforts conjoints des deux parties et dans un esprit mutuel de gagnant-gagnant son pays et le Mali écriront ensemble un nouveau chapitre du partenariat stratégique et apporteront davantage les bénéfices aux deux peuples. Chen Zhihong a réaffirmé toute l’attention qu’il porte à l’éducation, car selon lui l’école est importante, les élèves sont l’espoir de la patrie et l’avenir de l’amitié Chine-Mali. Il a adressé ses sincères vœux de réussite aux élèves et les a invités à travailler sérieusement pour devenir de bons élèves mais aussi être des citoyens engagés et contributeurs au développement du Mali et au renforcement de la coopération amicale entre le Mali et la Chine.

Notons que cette cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence de nombreux invités de marque dont l’ancien ministre Mahamane Baby, le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et la Modernisation de l’administration Al Kaïdy Touré, le représentant du chef de quartier…

