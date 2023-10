Au Mali, les responsables universitaires ont ordonné l’exclusion définitifs de 17 étudiants pour détention ‘’ d’armes à feu, armes blanches et autres. La décision a été prise par le Centre national des œuvres universitaires (CNOU) le 12 octobre dernier. « Sans préjudices de poursuite judiciaires et de sanction disciplinaire, les étudiants désignés sont exclus des résidences de la Faculté des Sciences Techniques et de l’Institut Universitaire de Gestion sise au Campus de Badalabougou, avec retrait définitif du droit d’accès aux résidences universitaires, pour des faits de violation grave des règles pénales, notamment détention d’objets prohibés », a décidé le Directeur du CENOU.

Cette décision intervient quelques jours seulement après la mise sous mandat de dépôt de 49 étudiants, interpellés par les forces de l’ordre et de sécurité suite à une fouille qui a permis de saisir de nombreuses armes à feu de fabrication artisanale, des armes blanches et autres outils et produits prohibés.

La liste des étudiants exclus fait le tour des réseaux sociaux. Les milieux universitaires au Mali se font généralement parler d’eux n’ont pas par la performance des étudiants dans les classes, mais surtout par les scènes de rings entre les différents gangs des étudiants qui veulent prendre le contrôle des campus et des parkings des motos des étudiants. Ces scènes de rings se transforment souvent à des scènes de guérillas, où les armes à feu et blanches font la loi. Les victimes se comptent en nombre chaque fois que des affrontements éclatent entre les différentes factions des étudiants qui se réclament de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM). Récemment, les professeurs de la Faculté des Sciences Techniques ont menacé d’arrêter les cours si jamais le gouvernement ne trouve pas une solution à la violence qui prévalait dans l’espace universitaire. Certains enseignants craignaient pour leur vie à cause de l’ampleur de l’usage des armes prohibés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

