Fin de la tragédie scolaire : Les grévistes lèvent leur mot et l’impasse sur les examens

En grève depuis plusieurs mois pour exiger l’application de l’article 39, les enseignants ont finalement décidé de reprendre le travail dès aujourd’hui, lundi 14 septembre. La reprise du chemin de l’école est consécutive à un accord conclu entre les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 et le Comité national pour le salut du peuple. L’entente trouvée entre les deux parties a trait entre autres à l’alignement de l’indice plafond de la catégorie A 1267 sur le salaire du mois de novembre 2020, au paiement des arriérés du mois de janvier à octobre 2020 sur le salaire du mois de novembre 2020, au paiement de moitié des arriérés de 2019 en décembre 2020 et de la seconde moitié desdits arriérés sur les salaires du mois de mars 2021 et l’alignement de l’indice plafond de la catégorie A à 1382 pour compter du 1er janvier 2021. Les enseignants, selon protocole d’accord, vont également bénéficier de 10 mois de rappel en novembre, 6 mois de l’année 2019 en décembre prochain et 6 mois en mars 2021.

Les nouvelles autorités, qui tenaient également à sauver sont ainsi parvenues à éviter l’année blanche consommée dans les faits, en obtenant in extremis des enseignants pour la tenue des examens de fin d’année. Ainsi, les épreuves écrites des examens du Diplôme d’études fondamentales se tiendront du 12 au 14 octobre prochain. Quant aux autres épreuves, selon une décision du ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les dates des examens du baccalauréat sont fixées du 19 au 22 octobre 2020 pour les évaluations écrites. Les épreuves anticipées du bac technique et professionnel auront lieu quant à elles du 5 au 6 du mois d’octobre, tandis que les Instituts de formation des maîtres verront leurs examens se dérouler entre le 19 et le 23 octobre prochain.

Auparavant, les élèves de cet institut feront les épreuves physiques et sportives du 5 au 10 octobre et les orales et pratiques sont prévues commenceront le 12 s’étendront jusqu’au 17 octobre. Les examens pour l’obtention du Certificat d’aptitude professionnelle se tiendront du 26 au 29 octobre prochain et ceux du Brevets de technicien et de technicien agro-pastoral sont annoncés pour novembre.

Si l’épisode met fin à la tragédie académique, les interrogations sur la perturbation de l’année demeure. Et pour cause, il y a lieu de se demander ce que les syndicats d’enseignants ont obtenu de plus que les propositions dont le rejet n’aura servi en définitive qu’à hypothéquer l’avenir des apprenants à coups de perturbations stériles. Et pour cause, pour reprendre les cours les enseignants se sont suffis des mêmes concessions naguère refusées aux autorités précédentes qui n’avaient jamais demandé plus que l’application séquencée de l’article 39 pour le rendre supportable pour l’Etat.

Amidou KEITA

Commentaires via Facebook :