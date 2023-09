Forum de l’enseignement catholique au Mali : Les travaux ouverts

Du 17 au 21 septembre 2023, l’université catholique de l’Afrique de l’Ouest unité de Bamako (Ucao-Uuba), abrite à Samaya, le 2ème forum national de l’enseignement catholique au Mali. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Education nationale, Amadou Sy Sawanè, en présence de son Éminence Le Cardinal Jean Zerbo et plusieurs autres personnalités.

L’enseignement catholique dans le Mali d’aujourd’hui : Quelles perspectives pour garder son identité et demeurer au service de la population. Tel est le thème qui regroupe les responsables de l’enseignement catholique, directeurs et enseignants délégués, des évêques et parents d’élèves pour faire l’état de lieu de l’enseignement catholique et dégager des résolutions.

Le directeur national de l’enseignement catholique, Edmond Dembélé a souligné des progrès au niveau de l’enseignement catholique par des actions qui ont été posées dans le cadre du renforcement de capacité des enseignants, l’ouverture d’un centre de formation et l’élaboration d’un code d’éthique et de déontologie. Dans le même cadre d’état de lieu, le directeur national a fait savoir que la qualité de l’éducation et son amélioration, la formation continue des enseignants et leur situation financière, restent les principaux défis.

Pendant 5 jours, la question de l’école catholique sera débattue afin de donner des nouvelles orientations pour l’éducation et pour le Mali. “L’école catholique n’est pas une école pour les enfants de chrétiens, mais une école pour tous. Pour tous les enfants du Mali”. Redonner à l’enseignement catholique sa valeur d’antan, éduquer et éduquer ont été les grandes lignes de conseils préférés par son Éminence le Cardinal Jean Zerbo à l’endroit des participants.

