Gouvernance de l’Enseignement Supérieur au Mali: Le Ministre Kansaye à l’écoute des établissements privés

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Bouréma Kansaye, a rencontré le jeudi 17 octobre 2024 l’association des établissements privés d’enseignement supérieur (AEPES). Cette visite du ministre s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’enseignement supérieur. A l’occasion, le Pr Kansaye a promis la mise en place prochaine d’un cadre de concertation avec les acteurs de ce secteur.

A la suite de ses rencontres avec les établissements publiques dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’éducation, le ministre de l’Enseignement Supérieur, Pr Bouréma Kansaye s’est entretenu avec l’Association des Écoles de Santé du Privé (AESP) et l’ Association des Établissements Privés de l’Enseignement Supérieur (AEPES) pour échanger sur la gouvernance des établissements privés.

Les établissements privés d’enseignement supérieur jouent un grand rôle dans le système éducatif malien car ils forment une part importante des étudiants, a déclaré le Pr Bouréma Kansaye. Aussi, les éléments recueillis à partir de ces échanges vont permettre d’améliorer le pilotage du sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En effet, l ’ AEPS regroupe à son sein près de 107 établissements privés et l’ AESP représente 105 établissements privés de santé.

Le président de l’AESP, Mamadou Habid Diallo et le président de AESP, Dr Sidi Yaya Ba, ont conduit cette présentation. Les échanges ont porté sur différents sujets, allant de la présentation de l’organigramme au fonctionnement de leurs organisations. Les deux faîtières ont expliqué au ministre les difficultés auxquels sont confrontés les établissements privés et lui ont présenté leur mode de fonctionnement et gouvernance basée sur la recherche de la qualité.

Parmi les préoccupations soumises au ministre, on note la demande de la prise en compte des spécificités des établissements privés, notamment l’inquiétude de la bonne exécution des programmes académiques, en plus de la requête sur un possible réduction de leurs charges fiscales etc.

Au terme de la rencontre, le Pr Bouréma Kansaye, a déclaré « Le sous-secteur de l’enseignement supérieur est composé de deux éléments importants : le public et le privé. Ils doivent être complémentaires et agir au bénéfice de la formation du capital humain dans notre pays ». Par ailleurs, le ministre s’est engagé pour la mise en place d’un cadre de concertation avec les acteurs des établissements privés.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :