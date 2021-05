L’IPR /IFRA de Koulikoro : Le colloque des jeunes chercheurs pour redynamiser la recherche agro sylvo pastoral au Mali

Les étudiants de l’IPR/IFR de Koulikoro bénéficiaires de la bourse du gouvernement Canadien à travers le projet de formation agricole de sécurité alimentaire au Mali organise depuis hier un mini-colloque sur « la redynamisation de la recherche scientifique par les jeunes chercheurs en agro sylvo pastoral »

-maliweb.net- Le monde scientifique de l’agro sylvo pastoral du Mali est réuni à Koulikoro autour d’un mini-colloque organisé par les jeunes chercheurs maliens fraichement diplômés de l’université du Québec. Environ 44 chercheurs non-fonctionnaires et des fonctionnaires diplômés en agronomie ont organisé ce colloque sur le thème« la redynamisation de la recherche scientifique par les jeunes chercheurs en agro sylvo pastoral ».

Durant les deux jours, ces diplômés dans l’université du Québec ont mené des débats scientifiques devant les étudiants de l’IPR /IFRA de Koulikoro , de l’Université de Ségou, de l’Institut National des Ingénieurs (ENI), l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) et l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) sur plusieurs sous-thèmes. Parmi eux, ont peut retenir « la protection des ressources naturelles et le maintien de la biodiversité animale et végétale » « le rôle des femmes chercheures dans la dynamisation de la recherche agricole au Mali » « l’insertion des jeunes dans la recherche scientifique au Mali ». Des thèmes qui ont été largement développés par les éminents professeurs de l’enseignement du Mali au profit des étudiants.

En se réjouissant de la tenue de ce colloque dans ses locaux, le directeur général de l’IPR-IFRA, Dr0 Lassine Soumano, a indiqué que ce colloque a sa place dans cet institut d’enseignement supérieur réputé d’être un acteur principal dans la formation et la recherche dans le domaine du développement rural. Selon lui, le projet FASAM, à l’origine de la formation des chercheurs en agros sylvo- pastoral, a déjà appuyé l’IPR –IFRA dans la modernisation de sa gouvernance, l’amélioration de l’offre de formation, le renforcement de la recherche et la diversification des revenus. A cela s’ajoute la construction des infrastructures scolaires et le financement de la réalisation d’un champ de recherche.

Pour la représentante du FASAM, Djénéba Tandna, l’objectif du gouvernement canadien vise à renforcer les capacités des instituts maliens en matière de formation agricole. C’est dans ce cadre, a-t-elle dit, 44 étudiants et fonctionnaires de l’IPR/IFRA ont bénéficié cette bourse du projet FASAM pour faire la promotion des jeunes la rechercher.

Le porte- parole des bénéficiaires, Ibrahim Ag Abdoulaye, a salué l’initiative en indiquant que les étudiants de retour au pays sont prêts à servir l’Institut. « Nous sommes prêts à intégrer l’enseignement supérieur », a-t-il dit. De quoi insister le conseil technique au ministre de l’agriculture, Abdoulaye Hamadoun Guindo, à dire que le gouvernement reconnait tous les efforts que les chercheurs sont entrain de faire pour améliorer la recherche agricole. Il a apporté le soutien du gouvernement à ce colloque en ajoutant que ces jeunes chercheurs diplômés vont prendre la relève parce que le corps enseignant est entrai de vieillir.

Au sortir de ce mini-colloque, un cadre privilégié de réseautage entre les jeunes chercheur(e)s du secteur agro-sylvo-pastoral a été crée en vue de promouvoir leur savoir-faire auprès d’Universités et d’institutions de recherche du système agricole au Mali. Aussi, il a été une occasion pour vulgariser les résultats des travaux de recherche menés par les jeunes chercheurs évoluant dans le secteur agro-sylvo-pastoral au Mali, d’encourager la participation des étudiants à la vie scientifique et au partage des connaissances.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

