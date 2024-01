Mali : États généraux de l’éducation : Jeter les bases de la refondation du système éducatif

Les travaux de la phase nationale des états généraux de l’éducation (EGE) ont débuté, hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB). La cérémonie d’ouverture était présidée par le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, en présence des membres du gouvernement.

Les EGE visent à définir les orientations précises pour la refondation de notre système éducatif en cohérence avec les valeurs culturelles, économiques et environnementales répondant aux besoins de développement social et économique du pays. Ses activités ont commencé par les phases consulaires et régionales. Outre les 19 régions du pays, les concertations se sont tenues du 4 au 6 janvier dernier dans six missions diplomatiques autour de 18 thématiques. Cette étape nationale prend fin le 19 janvier. Elle permettra de proposer des recommandations innovantes et inclusives capables de poser les nouvelles fondations de l’éducation, de bâtir un pays souverain et transformer l’homme malien.

Le président de la commission d’organisation des EGE a expliqué que lors de la phase de préparation, son équipe a procédé à un diagnostic rigoureux du secteur de l’éducation dans le pays, à l’analyse des recommandations de tous les forums depuis la réforme de 1962 au Programme décennal du développement de l’éducation (Prodec) et celle des systèmes endogènes de l’éducation dans notre pays. Il dira que la commission a aussi écouté les acteurs clefs du secteur. Koulougna Edmond Dembélé a rappelé que des journées d’échanges ont été organisées sur des thématiques portant sur la fonction enseignante et sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Quant au ministre de l’Éducation nationale, il a indiqué que la finalité de ces concertations est que le peuple malien donne des orientations claires qui indiquent quel type d’éducation il veut pour ses enfants afin que ceux-ci fassent du Mali un pays puissant. . Amadou Sy Savané a expliqué que la méthodologie de la commission d’organisation consiste à prendre dans l’ensemble les avis des Maliens.

«Les ateliers tenus lors des concertations nous offrent suffisamment de données pour envisager le devenir de notre école», a souligné le ministre Sy Savané, ajoutant que ces données sont relatives à une gestion décentralisée, rigoureuse et transparente du personnel enseignant, à l’offre. de parcours flexibles et innovants de formations professionnelles, y comprenant une formation adaptée au marché de l’emploi et la nécessaire articulation entre les segments de l’éducation.

Il s’est engagé à traduire les recommandations en actions à courts, moyens et longs termes. Le chef du gouvernement a salué la forte mobilisation autour de ces états généraux. «Notre conviction est que le fondement du Mali nouveau pacifié, cohérent et sécurisé réside dans une éducation de qualité pour tous les enfants du Mali», a déclaré le Premier ministre. Et d’exhorter les participants à prendre en compte nos valeurs socio-culturelles, l’adéquation de la formation et de l’emploi, la valorisation des langues nationales, la surefficacité dans les classes, le financement du secteur de l’éducation et l ‘intégration de l’examen au fondamental. Le Dr Choguel Kokalla Maïga a également évoqué la nécessité d’élaborer un plan d’actions de mise en œuvre qui définit clairement les priorités, les mobilisations des ressources nécessaires et le chronogramme. Le chef du gouvernement a appelé à l’union sacrée autour de la Transition pour réussir la paix et le vivre ensemble.

L’organisation des EGE est une recommandation des Assises nationales de la refondation (ANR). C’est au mois de juillet dernier que sa tenue a été annoncée par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Kayes. Depuis ce jour, quatre départements ministériels ont conjugué leurs efforts pour la réussite de cette initiative visant à refonder l’éducation. Il s’agit des ministères en charge de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de l’Entreprenariat et de l’Administration territoriale.

Mohamed DIAWARA

