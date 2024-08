Le Salon des Universités et Grandes Ecoles du Mali (SAUGE), unique rendez-vous universitaire qui oriente les Etudiants vers les filières porteuses, est prévu le 29 au 30 août 2024 à Bamako. Le thème retenu pour cette édition est : ‘’ l’adéquation entre la formation et l’emploi ’’.

Après une première édition réussie, les initiateurs du Salon des Universités et Granges Ecoles du Mali (SAUGE) annoncent l’organisation d’une seconde édition qui va discuter l’adéquation de la formation universitaire et l’emploi au Mali. Cet évènement dédié à l’enseignement supérieur malien s’est vite imposé comme le plus canal pour les jeunes bacheliers aspirant à une formation supérieure de s’informer sur les formations proposées et les démarches à suivre dans les établissements supérieurs.

Placé sous le thème de ‘’l’adéquation entre la formation et l’emploi ’’, l’édition 2024 du SAUGE réunira les bacheliers, les Etudiants et les experts du monde universitaire pour discuter sur les perspectives de la création d’une plateforme d’informations et d’orientations pour les élèves et étudiants autour de la problématique du choix de leurs futurs établissements et filières d’études. De ce fait, ce salon fera appel à Bamako aux académiciens, les décideurs politiques, les promoteurs des universités et grandes écoles privée comme l’Etat pour échanger une nouvelle fois sur les voies et moyens qui permettront de relancer la formation universitaire au Mali. Selon le promoteur du Salon, Sidi Sall, le Salon permettra aux jeunes bacheliers de s’informer sur les conditions d’admission, le déroulement des études, la vie étudiante sur les campus, de découvrir les métiers et identifier leurs futures perspectives d’emploi.

En bref, le Salon des Universités et Grandes Ecoles du Mali est une réponse aux besoins exprimés des établissements supérieurs de communiquer sur leurs offres de formations et d’aider les jeunes dans leurs choix d’orientation et de poursuite d’études après le Baccalauréat. Les dates du 29 au 30 Aout 2024 marquent le point de départ de cette deuxième qui, selon les organisateurs, sera rythmé par des expositions, des rencontres, des conférences.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

