Maxi vacances sur l’ORTM sponsorisée par orange Mali : Pour joindre l’utile à l’agréable !

Maxi vacances est la plus grande émission juvénile de divertissement des vacances scolaires au Mali. Depuis 20 ans maintenant, c’est le plus grand rendez-vous pour la jeunesse malienne après l’année scolaire. Amadou Kodio, journaliste et producteur à l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (ORTM), non moins directeur de l’ORTM 2 en est le concepteur. Le thème de l’édition 2023 est intitulé “Jeunesse, citoyenneté et civisme”.

Les vacances sont une période pendant laquelle la jeunesse scolarisée pendant 9 mois a besoin de se divertir. Maxi vacances, un créneau qui contribue de façon citoyenne à l’éducation et au divertissement loin des distractions souvent peu saines telles que les boites de nuit et autres.

Selon Amadou Kodio, journaliste producteur, directeur d’ORTM 2 et producteur exécutif de Maxi-vacances, au départ, l’idée c’était d’occuper sainement les vacances des jeunes scolaires à travers différentes rubriques de compétition dont la culture générale, la chorégraphie, la musique.

“On avait coutume d’inviter les artistes d’une certaine notoriété comme invité surprise. L’émission a beaucoup évolué et finalement, ces dernières années, nous nous sommes retrouvés avec d’autres rubriques, notamment Maxi Miss, l’Art oratoire et le Slam. Pour l’édition 2023, il y a eu de petits changements, notamment la rubrique Art oratoire a été remplacée par un face à face. Il s’agit d’un débat entre deux universités sur un thème de jeunesse. Au niveau de l’élection Miss aussi, il y a eu un changement. Il ne s’agit plus de la beauté physique et intellectuelle. On a ajouté un pan de notre culture. Chaque candidate doit nous faire également l’historique soit d’une tenue ou d’une coiffure ou d’un accessoire traditionnel”, explique M. Kodio.

En 20 ans de pratique, son concepteur se réjouit du bilan. “Le bilan est positif, car beaucoup de gens ont été formés à l’école de Maxi-vacances. Il y a beaucoup de musiciens qui évoluent aujourd’hui sur la scène musicale qui sont des fruits de Maxi-vacances. Il s’agit notamment de Bloffou, Penzy, les Pacifiques (devenu le Groupe de Mariam Koné), Général Ballody, Diami Sacko, Biguini Baghaka, Sagara Flow et bien d’autres. Côté culture générale, nous avons eu des candidats qui aujourd’hui sont à l’avant-garde de l’entreprenariat jeune. Je pense à Zégué qui est dans la robotique. Il a passé ses premières classes à Maxi-vacances. En plus de pouvoir occuper les jeunes pendant les vacances en termes de divertissement, Maxi vacances est une vraie école”, dit-il.

Selon Amadou Kodio, l’objectif de l’émission est de retenir les jeunes à Bamako pour qu’ils puissent passer des vacances agréables en se divertissant. “Quand on démarrait l’émission, la plupart des jeunes dont les parents étaient aisés partaient à Dakar ou à Abidjan pour faire leurs vacances parce que la télévision nationale ne proposait rien qui pouvait les aider à passer les vacances et Maxi-vacances à combler ce vide”, note-t-il.

L’édition 2023 a été lancée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba le jeudi 17 aout au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba. Elle en est à la phase éliminatoire qui constitue quatre enregistrements. Ensuite, il y aura deux demi-finales et une finale prévue pour le 5 octobre.

Notons que depuis quatorze ans, Orange-Mali est sponsor officiellement Maxi-vacances.

Marie Dembélé

